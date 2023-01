Questa settimana è stata foriera di grandi novità per Grey’s Anatomy. Lo show, giunto alla sua 19^ stagione, ed ancora in vetta alle classifiche della ABC come uno dei drammi più visti del network, sarà protagonista di un inaspettato cambio al vertice con l’uscita di scena di Krista Vernoff come produttrice esecutiva e showrunner di questa serie dopo 6 stagioni quando, all’inizio della 14^, ereditò il ruolo dopo aver lavorato come sceneggiatrice nella prime 7 dello show.

QUELLO CHE SAPEVAMO

Quello che sapevamo è che su Grey’s Anatomy soffiava già da un po’ un vento di cambiamento dopo che l’indiscussa protagonista della serie, Ellen Pompeo, aveva annunciato la sua decisione di lasciare la serie e che proprio l’episodio del 23 febbraio prossimo, intitolato I’ll Follow the Sun, sarebbe stato quello del suo addio alla città di Seattle ed all’ospedale che ha segnato la sua vita personale e professionale. Già ad agosto dello scorso anno era infatti stato annunciato che la Pompeo sarebbe stata presente in soli 8 episodi di questa stagione. Dopo l’episodio di febbraio, i fan potranno infatrivederla nel finale di stagione (o di serie?) di Grey’s Anatomy.

Dopo che, negli ultimi anni, la presenza della Pompeo era diventata sempre più sporadica e con quest’ultima stagione che è chiaramente concepita come un tentativo di testare la possibilità di un futuro per lo show senza Meredith Grey, con l’introduzione di nuovi internisti che rappresentano una nuova generazione di medici, la sua decisione di lasciare la serie dopo 19 anni non si può definire del tutto inaspettata.

Per giustificare questo cambiamento epocale, gli autori hanno incentrato la storyline del suo addio sulla scelta di Meredith di lasciare Seattle per Boston, dove ha accettato di lavorare per la Catherine Fox Foundation, guidata da Jackson (Jesse Williams), per imbarcarsi in una nuova ricerca sull’Alzheimer, ma soprattutto dove la figlia Zola potrà frequentare una scuola per ragazzi plus dotati in grado di aiutarla a sviluppare il proprio potenziale ed a controllare gli attacchi di ansia di cui soffriva da qualche tempo.

Da quello che suggerisce il promo di I’ll Follow the Sun, nella sua penultima puntata, scritta non a caso da Krista Vernoff, i colleghi del Grey Sloan Memorial sono intenzionati a festeggiare l’ultimo giorno di Meredith, mentre Nick tenta di chiarire lo status della loro relazione, la cui possibile decisione di seguirla potrebbe segnare anche l’uscita di scena di Scott Speedman dallo show.

Nel futuro la Pompeo continuerà a fare da voce narrante per lo show e soprattutto rimarrà in qualità di produttrice esecutiva e non è ovviamente escluso che, se la serie proseguirà, possa tornare a fare capolino nello show di quando in quando.

QUELLO CHE NON SAPEVAMO

Come anticipato, quello che non sapevamo di questa 19^ stagione di Grey’s Anatomy è che, oltre a quello di Ellen Pompeo avrebbe segnato anche l’addio di Krista Vernoff. La showrunner ha così commentato la sua decisione:

“Essere alla guida di Grey’s Anatomy per 6 anni e di Station 19 per 4 è stato l’onore della vita. La passione di un fandom fedele e l’impatto che questi show hanno avuto su cuori e menti non può essere sopravvalutato. Il talento del loro straordinario cast e la genialità degli autori non è misurabile e le loro troupe fanno magie settimana dopo settimana“.

Da quando la Vernoff è stata alla guida di Station 19, la showrunner ha cercato di creare un universo coeso, fatto di micro crossover, non diversi da quelli di One Chicago (Chicago Fire, Chicago P.D. e Chicago Med), sulla NBC, che ha migliorato di molto gli ascolti dello spinoff di Grey’s, un traguardo notevole considerato il calo di ascolti che ha caratterizzato la TV lineare negli Stati Uniti.

Sebbene non siano stati fatti ufficialmente dei nomi per la successione, secondo Deadline lo scettro della guida di Grey’s Anatomy potrebbe passare a Meg Marinis, nello show sin dal suo debutto prima nel ruolo di ricercatrice e poi in quello di produttrice esecutiva, mentre Zoanne Clack, sceneggiatrice e produttrice di Station 19 dovrebbe guidare la serie nel nuovo ruolo di co-showrunner assieme a Peter Paige, co-creatore di The Fosters e Good Trouble.

IL FUTURO DI GREY’S ANATOMY

Per quanto concerne il futuro di Grey’s Anatomy, il fatto che la Vernoff abbia deciso di lasciare il suo ruolo per seguire nuovi progetti, a differenza di quello che potrebbe sembrare, punterebbe su un’alta probabilità per la serie di essere rinnovata nonostante l’assenza di Ellen Pompeo. Se davvero il network e la Disney non stessero infatti prendendo seriamente in considerazione futuro per lo show post-Meredith, non si sarebbero probabilmente presi il disturbo di iniziare le trattative con un nuovo showrunner ed avrebbero magari chiesto alla Vernoff di rimanere per chiudere definitivamente lo show.

Gli ascolti della serie, d’altronde, continuano ad essere ottimi e nonostante il vero battesimo del fuoco sarà la seconda parte della 19^ stagione, quella senza Meredith, a meno di un totale disastro, l’impressione generale è che il pubblico abbia accolto con favore la nuova ondata di medici, guidati ancora da quello che resta della vecchia guardia della serie, e non sia affatto pronto a dire addio allo show.

La 19^ stagione di Grey’s Anatomy, con l’episodio I’ll Follow the Sun, tornerà in onda negli Stati Uniti il 23 febbraio sulla ABC. In Italia la serie va in onda su Disney+