I tempi sono cambiati, molto, e la comicità in generale non se la sta passando benissimo, considerato come scherzare su certi argomenti non sia diventato semplicemente più difficile, ma quasi un tabù e nonostante Friends abbia avuto un grande impatto sulla cultura popolare, come la maggior parte di ciò che è legato al passato, anche questo show è stato messo sotto accusa negli ultimi anni da molti detrattori.

Le scuse di Marta Kauffman

Marta Kauffman, co-creatrice dello show assieme a David Crane, ha pubblicamente espresso in un’intervista al Los Angeles Times il proprio imbarazzo per “non aver saputo fare di meglio 25 anni fa“, ammettendo di aver imparato molto negli ultimi anni e dichiarando come accettare le proprie responsabilità non sia facile e sia doloroso guardarsi allo specchio.

Il riferimento a queste sentite scuse dipenderebbe da come l’autrice abbia avuto bisogno di tempo per capire come abbia interiorizzato il razzismo sistemico, che l’avrebbe portata a creare una sitcom che mancava palesemente di diversità, il che è proprio una delle più feroci critiche che oggi Friends riceve dai suoi detrattori.

Secondo molti, New York City, la “melting pot” per eccellenza, era infatti rappresentata nello show da un cast unicamente bianco e nonostante ci fossero occasionalmente personaggi di colore che vi comparivano per breve tempo, lo facevano in rappresentanza di stereotipi considerati oggi offensivi.

Anche per quanto concerne la rappresentanza di genere, Friends non avrebbe fatto grandi sforzi, finendo per incasellarli in cliché piuttosto evidenti con Rachel che era la viziata figlia di papà, Monica una maniaca ossessiva dell’ordine e Phoebe lo spirito libero un po’ superficiale, mentre i ragazzi avevano una più ampia gamma di personalità ed interessi.

Spesso, inoltre, Friends è stata accusata di momenti decisamente imbarazzanti ed inaccettabili visti in alcuni dei suoi episodi. Qui di seguito ne abbiamo raccolti alcuni per voi.

Ross e le bambole

L’ex moglie di Ross fa coming out e lascia il marito trovando una nuova compagna, il che è sempre stato un evidente problema per Ross che, in un particolare episodio, vedendo il figlio Ben giocare con una barbie gli chiede perché lo stia facendo e si convince in qualche modo del fatto che la moglie e la sua compagna lo abbiano costretto a giocare con una bambola, come se questo potesse avere una qualche ripercussione sulla sua formazione.

Rachel assume Tag

Rachel decide di assumere Tag, un giovane di 24 anni, per un lavoro di assistente per il quale non è qualificato solo perché lo trova sexy e vorrebbe uscire con lui, invece di scegliere Hilda, che avrebbe al contrario soddisfatto tutti i requisiti per essere la sua nuova assistente. In quella che oggi sarebbe considerata una molestia sessuale in piena regola, Rachel e Tag finiscono per frequentarsi fino a quando lei non interrompe la relazione perché lo considera troppo immaturo.

Joey bersaglio si battute sessiste

Joey diventa il bersaglio di battute sessiste quando dimostra di avere una passione per oggetti considerati troppo femminili. Un intero episodio si basa in particolare sul suo amore per una borsa a tracolla e Joey viene anche preso di mira quando ammette che gli piace truccarsi, con tutta la gang che si prende gioco di lui dicendogli che la borsa che indossa è “da donna”.

Ross vs. Sandy

Quando Rachel e Ross trovano un “tato” qualificato e decidono di assumerlo, Ross coglie ogni occasione possibile per prenderlo in giro. Interpretato da Freddie Prinze Jr., Sandy, viene rappresentato come un ragazzo esageratamente sensibile, in una sorta di stereotipo per cui la sola idea che un uomo con certe caratteristiche e che faccia certe scelte professionali, sia semplicemente ridicolo.

Monica la grassa

Molti spettatori di Friends ne hanno denunciato la tendenza al fat shaming contro Monica, che viene presa costantemente in giro per essere stata obesa quando frequentava il liceo, cosa che peraltro ha finito per esasperare alcuni aspetti del suo carattere una volta adulta. In un episodio, Joey arriva persino a gridare: “Una ragazza si è mangiata Monica!” guardando un video di lei che, nel suo abito da ballo, mangia un panino mentre si prepara per l’evento scolastico di fine anno ed in generale il tema della presa in giro del peso di Monica è considerato fastidiosamente ricorrente nello show.

Ross fidanzato ossessivo

In molti, col senno di poi, hanno cominciato a giudicare la relazione tra Ross e Rachel come tossica, cosa che viene principalmente attribuita a Ross. Il suo comportamento sarebbe infatti per alcuni al limite dell’abusivo. Ross avrebbe, per esempio, perseguitato Rachel mentre pranzava con il suo amico Mark, perché non credeva che i due fossero solo amici, con Ross che avrebbe dimostrato nel tempo di avere un tendenza al controllo ed alla poca fiducia, atteggiamenti diventati una sorta di costante nella loro relazione e che all’epoca di Friends facevano ridere, ma oggi sono considerati scomodi da guardare.

Chandler ed il partner trasgender

Secondi i detrattori di Friends, Chandler è sempre stato un personaggio che ha mostrato tendenze omofobiche e transfobiche. Il padre di Chandler, Charles Bing, – interpretata da Kathleen Turner, che ha ammesso anni dopo che probabilmente oggi non avrebbe accettato il ruolo che le era stato presentato come quello della “prima donna che interpreta un uomo che interpreta una donna” – è una drag queen transgender di Las Vegas, qualcosa di cui Chandler ha dimostrato di vergognarsi per tutta la serie, continuando a rivolgersi a lei con il pronome sbagliato o prendendola in giro perché indossava abiti femminili, con il resto del gruppo che arriva anche a fare battute sui suoi genitali.

Problemi di diversità

Come abbiamo già accennato, quello della diversità è uno dei problemi più sentiti in Friends, in qualche occasione, sia quando Ross comincia ad uscire con Julie, un’asiatica-americana, e più avanti nella serie, con la dottoressa Charlie Wheeler, un’afroamericana, si è evidentemente cercato di rimediare alla questione, sebbene spesso queste guest star siano state fortemente stereotipizzate, ma nel complesso la quasi totalità dei molti ospiti che si sono succeduti nello show erano caucasici.

Chandler ed il problema con l’omosessualità

Chandler dimostra di non reagire mai troppo bene nei confronti di chi crede che sia troppo femminile o lo percepisca come gay, cosa che – quando avviene – nello show è considerata quasi una cosa di cui vergognarsi. Nell’episodio in cui la nonna di Monica e Ross muore due volte, Chandler scopre che le persone pensano che lui sia gay, il che lo mette in agitazione e questo genere di reazioni, così come il suo rapporto con il padre, hanno reso il suo costante bisogno di difendere la propria sessualità uno degli aspetti meno piacevoli del personaggio.

Ross e la tresca con un’allieva

Durante una lezione di paleontologia, Ross riceve una lettera anonima da una delle sue studentesse, Elizabeth, in cui la ragazza ammette di avere una cotta per lui ed invece di mantenere un professionale distacco, Ross prima ci esce insieme e poi resta scioccato quando scopre che potrebbe rischiare il licenziamento, anche se i due continuano a frequentarsi nascondendo la loro relazione in facoltà.

Tutti gli episodi di Friends sono disponibili in Italia su Netflix.

I film e le serie imperdibili