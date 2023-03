Gintama, ecco chi sono i nuovi doppiatori della serie disponibile su Amazon Prime Video

Da quando Gintama è approdato su Amazon Prime Video, moltissimi utenti si sono chiesti chi siano i nuovi doppiatori chiamati a interpretare i vari personaggi dell’anime tratto dal fumetto di Hideaki Sorachi.

Per chi non lo sapesse, infatti, Gintama andò in onda a partire dal 2007 su MTV Italia, durante il contenitore noto come Anime Night. Si trattava di una versione censurata, che venne corretta poi in occasione dell’uscita in DVD della serie. La seconda stagione, invece, venne trasmessa da Ka-Boom nel 2013, inserendo dei suoni per coprire i vari turpiloqui. Anche in questo caso, l’edizione in DVD rimosse qualsiasi tipo di censura. Entrambe le stagioni vantano un doppiaggio in italiano di ottimo livello, con interpreti del calibro di Marco Guadagno, Vittorio Guerrieri, Stefano Crescentini e Francesco Pezzulli.

A distanza di dieci anni dallo stop in Italia della trasmissione di Gintama, Amazon Prime Video ha ben deciso di localizzare anche i restanti 317 episodi e i vari film usciti a suo tempo in Giappone. La direzione del doppiaggio è passata però dalle mani di Fabrizio Mazzotta e Teo Bellia a quelle di Francesca Tretto e Davide Fumagalli. Questo ha ovviamente comportato un cambio totale del cast di attori. Cast che analizzeremo proprio in questo articolo, pensato per illustrarvi le nuove voci che trovate a partire dall’episodio 50 dello show.

GINTOKI SAKATA – FEDERICO VIOLA

Partiamo, come è giusto che sia, dal protagonista della serie. Gintoki Sakata è ora interpretato da Federico Viola, noto nell’ambito dell’animazione per aver dato la voce al Goblin Slayer nell’omonima serie, a Katsuki Bakugo in My Hero Academia e a Ichigo Kurosaki in Bleach. Gli amanti dei videogiochi, invece, lo ricorderanno per il ruolo di Eivor in Assassin’s Creed Valhalla o per quello di V, il protagonista di Cyberpunk 2077.

Si tratta di una voce molto differente rispetto a quella di Marco Guadagno, che perde in simpatia e leggerezza, per guadagnarne però durante i momenti più intensi. È una scelta che non piacerà a tutti, ma che ci sentiamo di promuovere appieno. Durante alcuni dialoghi più intensi, infatti, Federico riesce a far emergere l’anima d’argento di Gintoki, valorizzando il suo enorme carisma. Un risultato tutt’altro che scontato.

SHINPACHI SHIMURA – MOSÈ SINGH

Per il simpatico Shinpachi Shimura, invece, è stata scelta la voce di Mosè Singh, che in molti hanno recentemente imparato ad amare con Chainsaw Man, serie nella quale Mosè interpreta Denji. Nella recente versione di Shaman King, Singh interpreta il potente Ren Tao, dimostrando grande bravura nel passare da momenti comici ad altri molto più seriosi. Per quanto riguarda i videogiochi, Mosè ha interpretato Ganke in Marvel’s Spider-Man: Miles Morales e, tra le altre cose, Akito nell’ottimo Ghostwire: Tokyo. Si tratta, in questo caso, di una scelta davvero ottima, che non fa rimpiangere il magistrale Daniele Raffaeli.

KAGURA – JOLANDA GRANATO

Nei panni della fortissima Kagura, invece, troviamo Jolanda Granato, nota per essere la voce di Ino Yamanaka in Naruto e per interpretare Lamù nella nuova serie dedicata all’aliena ideata da Rumiko Takahashi. Anche in questo caso, se amate i videogiochi, la voce di Jolanda non potrà non farvi venire in mente la Elika di Prince of Persia, Kassandra in Assassin’s Creed Odyssey, Riley in The Last of Us: Left Behind e Harley Quinn nel recente Gotham Knights. Si tratta di una scelta perfetta per il ruolo di Kagura, che abbiamo amato sin dalla prima frase pronunciata dalla ragazza venuta dallo spazio.

ISAO KONDO – MATTEO BRUSAMONTI

Passiamo ora a combattenti della Shinsengumi. Nei panni del comandante Isao Kondo troviamo infatti Matteo Brusamonti. Matteo è noto per essere la voce narrante della nuova edizione di Captain Tsubasa, mentre i videogiocatori lo ricorderanno per la sua interpretazione di Otto Octavius nell’ottimo Marvel’s Spider-Man. Se amate Overwatch, invece, il timbro di Matteo è stato utilizzato per interpretare il dottor Harold Winstone, mentre se amate Horizon Zero Dawn, avrete riconosciuto la sua voce nel personaggio di Olin.

TOSHIRO HIJIKATA – PATRIZIO PRATA

Come un fulmine a ciel sereno, ci siamo trovati Patrizio Prata nei panni di Toshiro Hijikata. Patrizio è l’iconica voce di Zoro in One Piece, ma riesce agilmente a passare anche a toni ben più comici, come ci ha dimostrato il suo Keroro. Si tratta di una scelta estremamente riuscita, che riesce a tamponare l’assenza del bravissimo Stefano Crescentini, ormai troppo impegnato tra Jake Gyllenhaal, James McAvoy, Robert Pattinson e Chris Pine.

SOGO OKITA – STEFANO POZZI

A interpretare il sadico Sogo Okita, invece, troviamo Stefano Pozzi, un’attore che si sta facendo notare sempre di più nel mondo del doppiaggio grazie alla sua voce giovanile. Sua la voce di Mortino in Tutti pazzi per Re Julien e di Tsuna in Tutor Hitman Reborn!. In The Last of Us, inoltre, ha dato la voce a Sam, il fratello minore di Henry che Joel ed Ellie incontrano a Pittsburgh. Si tratta, anche in questo caso, di un’ottima scelta, che valorizza il personaggio di Okita come mai prima d’ora.

KOTARO KATSURA – EDORARDO LOMAZZI

Chiamare Edoardo Lomazzi a doppiare il ribelle Kotaro Katsura è stata una mossa davvero ottima! Non solo perché Edoardo è un attore davvero in gamba (basti pensare al suo James McAvoy in My Son o alle sue prove teatrali), ma anche perché riesce a sostituire in modo quasi impeccabile l’ottimo Marco Baroni. In alcuni momenti, Katsura non sembra nemmeno aver cambiato voce. Un risultato davvero splendido, che rende il passaggio di testimone lieve e per nulla traumatico.

AYAME SARUTOBI – GEA RIVA

Non possiamo nascondere il nostro entusiasmo nello scoprire che la ninja Ayame Sarutobi parla ora con la voce di Gea Riva. Per gli amanti del cinema Gea Riva è la voce di Karen Gillan in Jumanji – Benvenuti nella giungla e di Mila Kunis in Bad Moms – Mamme molto cattive. Per chi guarda serie TV, vi basti sapere che stiamo parlando dell’interprete di Christin Milioti, la “mamma” di How I Met Your Mother. Per non parlare di Pike in The Legend of Vox Machina o di Ellie nel videogioco di The Last of Us. Insomma: si tratta di una scelta perfetta, che ci sentiamo di premiare a mani basse.

UN CAST VARIEGATO

Questi sono solo alcuni dei doppiatori chiamati a dare nuova linfa vitale al mondo di Gintama. Vi lasciamo qui anche gli interpreti degli altri personaggi, per completezza:

Sagaru Yamazaki – Marcello Gobbi

Katakuriko Matsudaira – Pietro Ubaldi

Otae Shimura – Giulia Maniglio

Otose – Elisabetta Cesone

Catherine – Tania De Domenico

Taizo Hasegawa – Francesco Mei

Otsu Terakado – Erica Laiolo

Tatsuma Sakamoto – Paolo De Santis

Mutsu – Chiara Leoncini

Principe Hata – Riccardo Rovatti

Assistente del principe Hata – Marco Pagani

Zenzo Hattori – Omar Maestroni

Shinsuke Takasugi – Riccardo Rovatti

Ana Ketsuno – Veronica Cuscusa

Si tratta di una dichiarazione d’intenti da parte di Prime Video, che dimostra di voler fare le cose in grande con questo nuovo adattamento. Noi non potremmo essere più felici di così, dato che Gintama è una serie che tutti dovrebbero vedere. Una testimonianza di come sia possibile realizzare uno shonen differente, in grado di mescolare umorismo e dramma per dare vita a una storia indimenticabile. Una storia che, da qualche settimana, potete cominciare a recuperare su Amazon Prime Video.

E voi che cosa ne pensate di queste nuove voci? Venite a discuterne con noi sul canale Twitch di BadTasteItalia.