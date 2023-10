Quando si pensa agli show televisivi più longevi e di grande successo della storia, è inevitabile che la mente vada immediatamente a Doctor Who. Serie TV prodotta dalla BBC dal 1963, Doctor Who ha ormai quasi raggiunto i 900 episodi (697 della serie classica e 172 di quella nuova, per essere precisi), conquistando il pubblico di tutto il mondo. Stiamo parlando, infatti, di una vera e propria opera di culto, che vanta “fedeli” in tutto il mondo, affamati costantemente di nuovi contenuti legati al proprio Dottore preferito.

Potrete quindi capire l’entusiasmo provato da molte persone all’annuncio dell’espansione di Magic: The Gathering dedicata a Doctor Who. Un’espansione che per ovvi motivi fa parte del filone “Universes Beyond”, dedicato ai crossover tra il celeberrimo TCG targato Wizards of the Coast e altre IP tra le quali spiccano Il Signore degli Anelli, Street Fighter e, in arrivo prossimamente, Assassin’s Creed, Fallout, Final Fantasy e il succitato Doctor Who, protagonista di questo approfondimento.

A partire dal 13 ottobre, infatti, sarà possibile mettere le mani su una valanga di nuovi contenuti a tema, che sapranno fare la gioia di sia dei giocatori/collezionisti di Magic che dei fan del buon Dottore. Ma quali sono questi contenuti? Come verranno distribuiti in Italia? Ebbene, recentemente abbiamo avuto occasione di partecipare a un appuntamento nel quale i ragazzi di WotC ci hanno fornito tutte le informazioni di cui avevamo bisogno per prepararci al lancio in grande stile di questa nuova espansione. Volete scoprire tutti i dettagli? Prego, fatevi avanti ed addentratevi in questo articolo. E non abbiate paura: è più grande all’interno.

QUATTRO MAZZI PER TUTTI I GUSTI

A far da traino per questo nuovo grande contenuto aggiuntivo di Magic: The Gathering sono senza dubbio i quattro mazzi Commander, pensati per soddisfare le diverse tipologie di fan del Dottore. “Blast from the Past” raccoglie le avventure legate alle prime otto incarnazioni del Signore del Tempo. “Timey-Wimey”, invece, punta sul nono, decimo e undicesimo Dottore, andando a catturare le iterazioni che hanno reso celebre la serie nel suo rilancio post 1989. “Paradox Power” si concentra sul dodicesimo e tredicesimo Dottore e, infine, “Masters of Evil” porta alla ribalta i vari villain della serie.

Nel corso della presentazione, ci è parso chiaro sin da subito quanto Wizards of the Coast abbia studiato il materiale originale. Questo ha permesso agli autori di dare vita a quattro mazzi Commander suddivisi alla perfezione sia dal punto di vista artistico/stilistico, che ludico. Tornano, infatti, anche le carte Saga, che ripercorrono gli avvenimenti degli episodi più importanti di Doctor Who. Una scelta che dona un pizzico di narrazione al gioco, permettendo così al Trading Card Game di raggiungere una dimensione più moderna e di conquistare anche coloro che sono meno legati all’enorme mondo competitivo che circonda Magic: The Gathering.

UNO STILE SPAZIALE

Ciò che attira subito l’occhio, come spesso accade quando si parla di Magic, è il comparto artistico delle varie carte. Anche questa volta, il team di artisti coinvolto è riuscito a dare il massimo, regalando illustrazioni sensazionali e perfettamente in grado di catturare l’atmosfera dell’opera originale, fondendola però con il “lessico” del TCG di Wizards of the Coast. Le Terre, solo per fare un esempio, dipingono il TARDIS in celebri location della serie, dando vita ad artwork pittorici dall’innegabile fascino.

Siamo rimasti talvolta un po’ straniti, invece, da alcune carte che rappresentano le varie incarnazioni del Dottore. Sembra che gli illustratori, per non discostarsi troppo dal volto degli attori dello show BBC, si siano un po’ troppo concentrati sulla tecnica del photobashing, facendo uso di materiale fotografico come base di partenza per le proprie illustrazioni. Sia chiaro: non stiamo ovviamente parlando di una vera e propria “copia”, bensì di uno stile di disegno che fa grande uso di reference per regalare un tratto più realistico. Una scelta che potrebbe soddisfare alcuni, ma magari lasciare straniti coloro che preferiscono le illustrazioni classiche di Magic.

Le cose cambiano totalmente quando si parla delle varianti presenti nelle buste che verranno messe in vendita insieme ai mazzi Commander. In questo caso gli autori hanno potuto scatenarsi, dando vita a versioni dal tratto cartoon e ad altre più simili alle controparti a fumetti dei vari personaggi di Doctor Who. Il risultato finale, in poche parole, tenta di soddisfare un po’ tutti, abbandonando una precisa cifra stilistica per adattarsi maggiormente alle varie iterazioni della serie tv targata BBC.

MAGIC: THE GATHERING X DOCTOR WHO

Questo crossover tra Doctor Who e Magic: The Gathering è evidentemente pensato per i fan dello show nato nel 1963. Fan che sicuramente rimarranno ammaliati dalla bellezza delle carte e che, nel caso non si fossero mai avvicinati al mondo di Magic, potrebbero seriamente pensare di abbracciare questo nuovo e vasto mondo. È una furba operazione commerciale? Certamente, ma è innegabile che sia fatta con il cuore. O meglio: con due cuori, come il Dottore ci ha abituato ormai da diverso tempo.

