Quando si parla di fantasy, è impossibile non tirare in ballo Il Signore degli Anelli. Che sia il trittico di romanzi o la trilogia cinematografica poco importa: Il Signore degli Anelli è sinonimo di qualità. Dopotutto non sono molti gli universi narrativi tanto strutturati e capaci di lasciare un marchio indelebile in chiunque decida di esplorarli. Questa deve essere stata anche la linea di pensiero della Wizard of the Coast, che ha recentemente deciso di pubblicare una grande espansione dedicata agli scritti di Tolkien.

Negli scorsi giorni abbiamo potuto assistere a una presentazione a porte chiuse di questi nuovo contenuti, in uscita il 23 giugno di quest’anno. Sin dalle prime battute è palpabile l’orgoglio provato dalle varie figure coinvolte in questa espansione. Un orgoglio che si mescola al rispetto nei confronti dell’opera originale, trattata con grande devozione e dal fascino che aleggia in ogni singola illustrazione. Dopo aver sbirciato un po’ attraverso Magic: The Gathering – Il Signore degli Anelli: Racconti della Terra di Mezzo siamo pronti a raccontarvi le nostre impressioni a riguardo. Il tutto in attesa di tuffarci dal nostro negoziante di fiducia per testare con mano la bontà di questa nuova espansione.

Fino ad allora: zaino in spalla, Pan di via in borsa e pronti a partire per l’avventura.

IL FASCINO DEL SIGNORE DEGLI ANELLI

Pochi minuti prima dell’inizio della presentazione un elemento era già evidente: passano gli anni, cambiano i Trading Card Game, ma Magic: The Gathering rimane sempre al top dal punto di vista estetico. A presentare l’evento, infatti, c’era Ovidio Cartagena, Lead Art Director della Wizard of the Coast che ci ha raccontato l’approccio del suo team all’immaginario di Tolkien. A differenza della maggior parte delle produzioni recenti, che non nascondono dei chiari rimandi alla trilogia di Peter Jackson, gli artisti americani hanno avuto molto più spazio di manovra, dando vita a delle illustrazioni più coerenti con quanto descritto nei libri dello scrittore inglese. Certo, talvolta si sono presi delle libertà, ma è innegabile che l’atmosfera che si respira da questa espansione sia la stessa dei romanzi dai quale è tratta.

Questa cura maniacale nell’estetica emerge da ogni singola illustrazione, carte Terra comprese. I design di Sauron, delle varie creature e del mai abbastanza elogiato Tom Bombadil ci hanno estasiati, facendoci sinceramente riflettere sulla possibilità di cercare di collezionare ogni singola carta di questa nuova ondata di contenuti. Fortunatamente, la certezza di non riuscire mai a mettere le mani sull’Unico Anello ci ha fatti desistere, focalizzando la nostra attenzione sull’espetto più ludico della produzione. Nota a piè di pagina: per chi non lo sapesse, esiste una particolare versione della carta nota come L’Anello che è stata stampata in una singola copia in tutto il mondo. Una carta che, nei prossimi mesi, diventerà croce e delizia per i collezionisti di Magic.

IL MODO MIGLIORE PER TUFFARSI NEL MONDO DI MAGIC: THE GATHERING

La domanda che si sono fatti in molti dopo aver compreso il potenziale de Racconti della Terra di Mezzo è sempre la stessa: “posso cominciare a giocare a Magic con questa nuova ondata di carte?” La risposta, ovviamente, è un gigantesco “sì”. La Wizard of the Coast ha ben pensato di lanciare questa espansione con diverse tipologie di carte. Abbiamo il Kit Iniziale, perfetto per i neofiti, che contiene due mazzi base con carte dalle illustrazioni uniche. Il tutto condito dalla possibilità di trovare carte Rare, Rare Mitiche e con gli ormai rodati codici per MTG: Arena, la versione digitale di Magic.

LEGGI ANCHE – Magic: The Gathering diventa una serie animata prodotta dai fratelli Russo per Netflix

A questo si aggiungono quattro diversi mazzi Commander e le varie buste Jumpstart, che permettono ai giocatori di prenderne due e di mescolare le carte al loro interno per poter iniziare a giocare. Ogni busta, inoltre, conterrà due carte Terra tratte con uno speciale effetto Foil, da guardare e riguardare come Gollum fissa l’Unico Anello appeso al collo di Frodo. Insieme alle normali buste di Magic, la Wizard of the Coast ha pensato anche a un Bundle Gift Edition, all’interno del quale sarò possibile trovare una confezione Booster, delle carte rare, altre con bordi alternativi e quattro carte promo. Insomma: sembra proprio che l’azienda americana abbia pensato a ogni singolo dettaglio per questa espansione a tema Signore degli Anelli.

UN’ESPANSIONE TUTTA DA TESTARE

Nel corso della presentazione, gli autori si sono soffermati anche sulle nuove meccaniche introdotte con questi nuovi contenuti. Nello specifico, siamo rimasti affascinati dalle carte Saga, che permetteranno di introdurre effetti diversi a ogni “turno” e rendere così le partite più “narrative”. Impossibile poi non rimanere affascinati dalla carte “Scena”, che se affiancate vanno a comporre un’unica illustrazione da diciotto carte (sei per fila). Il risultato finale? Un’immagine sensazionale, che i fanatici vorranno senza dubbio raccogliere e mettere sotto teca, per poterla poi appendere in casa.

Ogni singolo elemento mostrato durante l’evento ci ha conquistati in toto. Se prima eravamo incuriositi, ora siamo sinceramente interessati all’espansione a tema Signore degli Anelli, che speriamo possa emozionarci sul piano ludico almeno quanto ci ha stupiti sotto quello artistico e commerciale. Per tutte le novità inerenti i Racconti della Terra di Mezzo vi invitiamo a continuare a seguirci qui su BadTaste oppure tramite il canale Twitch di BadTasteItalia. Si prospetta un anno davvero appassionante per gli amanti di Magic: The Gathering. Un anno che non vediamo l’ora di vivere in prima persona.

Classifiche consigliate