Tra film, videogiochi, fumetti e serie TV, questo 2023 è stato un anno incredibile. Stilare una lista delle migliori produzioni pop degli ultimi dodici mesi è, a tutti gli effetti, impossibile, o quantomeno richiederebbe un articolo talmente lungo che nessuno sarebbe disposto a leggerlo. Come se non bastasse, stiamo parlando di un risultato sensazionale non soltanto dal punto di vista puramente numerico, ma anche da quello qualitativo. Il 2023 ha visto l’arrivo di una miriade di contenuti di qualità. Contenuti che si sono meritati non solo i nostri soldi, ma anche il nostro tempo libero, ridotto quasi a zero e che, anzi, sfruttiamo costantemente per recuperare tutti quei contenuti che non siamo riusciti a fruire al day-one.

Qui su BadTaste potete trovare diversi articoli che cercano di riassumere l’anno appena trascorso. Alcuni di essi sono focalizzati sul mondo del cinema, altri sul mercato videoludico e altri ancora su quello delle serie TV, che nel 2023 hanno conquistato i cuori di milioni spettatori. Visto l’imminente arrivo del 2024, abbiamo quindi deciso di scrivere un articolo dedicato ai dieci migliori show animati usciti quest’anno. All’interno della lista qui sotto troverete opere provenienti dal Giappone, ma anche dall’Occidente, per un totale di dieci serie TV da recuperare non appena riuscirete a trovare un po’ del succitato tempo libero.

Siete pronti, quindi, a fare un viaggio nel tempo negli ultimi dodici mesi delle varie piattaforme di streaming?

JUNJI ITO MANIAC

Per chi ama l’horror e i fumetti, Junji Ito è senza dubbio un nome ben noto. A partire dalla seconda metà di gennaio, però, Netflix ha reso disponibile Maniac, adattamento di diversi racconti realizzati proprio da Ito e che, grazie al lavoro di Studio Deen, finalmente possono essere conosciuti anche dagli amanti dell’animazione. Nonostante i toni horror nettamente meno inquietanti rispetto alle relative opere a fumetti, Maniac è senza dubbio uno show pensato per i più coraggiosi. Per coloro che amano le atmosfere inquietanti e, soprattutto, la straordinaria abilità dei giapponesi nel mescolare folklore e orrore.

STAR WARS: VISIONS (STAGIONE 2)

La prima stagione di Star Wars: Visions è stata senza dubbio interessante, ma la scelta di utilizzare prevalentemente studi nipponici ha appiattito l’offerta generale. Fortunatamente ci pensa la seconda stagione dello show, disponibile dal 4 maggio 2023, a cambiare le carte in tavola. Grazie all’apporto di realtà come lo studio El Guiri, di Cartoon Saloon, di La Cachette, dello studio Aardman e di molti altri, le nove nuove puntate di Star Wars: Visions sono un tributo all’animazione e al mondo ideato da George Lucas. Un’opera imperdibile, che dimostra il potenziale ancora parzialmente inespresso di Star Wars. (leggi la recensione)

THE LEGEND OF VOX MACHINA (STAGIONE 2)

Mentre attendiamo con trepidazione l’arrivo della terza stagione, è giusto ricordare che a partire dal 20 gennaio 2023 sono andati in onda i secondi dodici episodi di The Legend of Vox Machina. Stiamo parlando della celeberrima serie animata tratta dalle campagne di Dungeons & Dragons vissute dai ragazzi di Cricital Role. Una serie sboccata e violenta, ma che nasconde un gran cuore. A mani basse una delle migliori trasposizioni dell’universo di D&D, che riesce a tradurre con maestria la randomicità del dado e la follia delle migliori sessioni vissute grazie al GDR da tavolo targato Wizards of the Coast. (leggi la recensione)

CAPTAIN LASERHAWK: A BLOOD DRAGON REMIX

Se in passato ci avessero detto che avremmo visto un cartone animato dove Rayman si faceva di cocaina non ci avremmo mai creduto. Se avessero aggiunto che questo ipotetico cartone sarebbe stato realizzato direttamente da Ubisoft, avremmo semplicemente riso, dando dei “folli” ai nostri interlocutori. Invece ora questa serie esiste, si chiama Captain Laserhawk: A Blood Dragon Remix ed è disponibile su Netflix dal 19 ottobre. Ma volete sapere l’assurdità più grande? È pure una bella serie TV e, senza dubbio, una delle più interessanti del 2023. Vedere per credere. (leggi la recensione)

BLUE LOCK

Nonostante la serie animata sia arrivata in Giappone nel 2022, Blue Lock è approdata su Crunchyroll in italiano solamente nel maggio di quest’anno. Per chi non lo sapesse, stiamo parlando di un anime incentrato sul calcio che ipotizza la nascita di un nuovo programma mirato a trovare i nuovi campioni giapponesi per prepararli ai mondiali del 2022. Una storia che mescola tecnicismi sportivi con i rapporti umani, prendendo quanto di buono visto in Holly e Benji per poi adattarlo a un pubblico moderno. Una piccola chicca supervisionata in fase di doppiaggio da Gianandrea Muià, voce di Miles Morales nei recenti titoli dedicati a Spider-Man, e da Laura Cherubelli, interprete di Nezuko Kamado di Damon Slayer.

PLUTO

Cosa succede quando un’idea di Osamu Tezuka viene adattata da Naoki Urasawa? La risposta è “Pluto”, manga composto da otto numeri e pubblicato in Italia da Panini. A partire dal 26 dicembre di questo 2023, Pluto è stato tradotto in una serie TV e reso disponibile su Netflix. La storia è semplice: in un mondo dove i robot hanno le medesime emozioni degli esseri umani, qualcuno sta uccidendo i sette androidi più forti del pianeta. Uno di essi, il detective Geischt, decide quindi di indagare per trovare l’assassino. Una storia matura e appassionante, accompagnata dalle ottime animazioni dello Studio M2.

CASTLEVANIA: NOCTURNE

Disponibile dal settembre di quest’anno, Castlevania: Nocturne prende gli episodi videoludici Rondo of Blood e Syphony of the Night e li trasporta nel mondo dell’animazione. Il risultato è una storia divisa in otto episodi dal ritmo sostenuto, capace di convincere anche coloro che erano rimasti delusi dalla precedente iterazione animata della serie di videogiochi sviluppata da Konami. L’ottima qualità raggiunta da Castlevania: Nocturne ha permesso allo show di venire nominato anche nei recenti The Game Awards come “Miglior adattamento”. Una nomination che ha poi prevalere la serie TV di The Last of Us, ma che non priva di valore l’ottimo lavoro scritto e ideato da Clive Bradley.

SCOTT PILGRIM: LA SERIE

Ammettiamolo: la comunicazione di Scott Pilgrim – La serie non è stata delle migliori. Questo è evidente dalla reazione di tutti gli spettatori, spiazzati dagli avvenimenti visti al termine del primo episodio. Per tutti coloro che sono riusciti a superare il trauma, invece, la nuova serie TV di Netflix, disponibile dal 17 novembre del 2023, è una vera chicca. Una chicca sia dal punto di vista narrativo, anche se lo show spesso prevede che il pubblico già conosca la storia originale, che da quello puramente estetico. Un tripudio di musica e colori che ci ha praticamente costretto a inserire Scott Pilgrim – La serie in questa lista delle dieci migliori opere dell’anno. (leggi la recensione)

FUTURAMA (STAGIONE 11)

Nonostante il costante rischio di cancellazione, Futurama ha ormai uno zoccolo duro di appassionati che non si può più sottovalutare. Dopo aver chiuso la storia nel 2014, Hulu e Disney+ hanno però deciso di riportare in scena Fry, Leela e tutto il folle gruppo di personaggi. Ecco che quindi, a partire dal 24 luglio del 2023, Futurama ha fatto il proprio ritorno, stupendo tutti per la rinnovata qualità della scrittura. Unico neo per il mercato italiano: un team di doppiatori quasi del tutto nuovo, che potrebbe lasciare frastornati gli amanti delle voci originali. Al di là di questo “dettaglio”, Futurama rimane uno show di grande spessore, perfetto per tutti gli amanti della fantascienza e della commedia. (leggi la recensione)

CAROL E LA FINE DEL MONDO

Chiudiamo la nostra lista con Carol e la fine del mondo, serie TV disponibile su Netflix dal 15 dicembre del 2023. Stiamo parlando di uno show ideato da Dan Guterman (Community, Rick & Morty) che mescola toni drammatici con altri più leggeri, tipici delle commedie inglesi. Non sarà certo la serie più divertente dell’anno, ma presenta un mood unico. Un mood dal sapore nostalgico, che sicuramente potrebbe conquistare gli spettatori alla ricerca di una storia matura, che rifletta sulla razza umana e su tutti quegli atteggiamenti che la rendono tanto unica, quanto bizzarra. (leggi la recensione)

