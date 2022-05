Le pulizie primaverili della TV americana sono ufficialmente cominciate con i Big Five (ABC, CBS, FOX, NBC e The CW) che hanno cominciato a fare spazio nella loro programmazione in vista della, con qualche sorpresa.

Nello specifico, in casa The CW c’è stato un vero e proprio bagno di sangue, in buona parte dovuto al fatto che il network sia ancora in cerca di un nuovo proprietario.

In questo articolo, in aggiornamento, troverete tutte le cancellazioni i rinnovi e le nuove serie televisive della stagione 2022-23.

SERIE ABC STATUS Abbott Elementary Rinnovata A Million Little Things Rinnovata Big Sky Rinnovata black-ish Cancellata Grey’s Anatomy Rinnovata Home Economics Rinnovata Promised Land Cancellata Queens Cancellata Station 19 Rinnovata The Conners Rinnovata The Goldbergs Rinnovata The Good Doctor Rinnovata The Rookie Rinnovata The Wonder Years Rinnovata

Titolo: Alaska

Genere: Drammatico

Interpreti: Hilary Swank, Jeff Perry, Matt Malloy, Meredith Holzman, Grace Dove, Pablo Castelblanco, Ami Park, Craig Frank.

Trama: Una famosa giornalista si trasferisce in Alaska per lavorare nella redazione di un giornale ad Anchorage, per ricominciare da zero dopo un errore che le è costato la carriera ed alla ricerca di una redenzione personale e professionale.

Titolo: Avalon

Genere: Drammatico

Interpreti: (In fase di casting)

Trama: L’adattamento di David E. Kelley di un racconto breve di Michael Connelly è ambientato nella principale cittadina dell’isola di Catalina, Avalon, la Detective Nicole “Nic” Searcy, dell’ufficio dello Scariffo di L.A., è a capo di una piccola struttura. Catalina ha più di 1 milioni di turisti all’anno ed ogni giorno, quando arriva ilo traghetto, centinaia di nuove potenziali storie attraccano sull’isola. Il Detective Searcy viene coinvolta in un mistero che segnerà la sua carriera che metterà alla prova tutto ciò che credeva di sapere su se stessa e sull’isola.

Titolo: Not Dead Yet

Genere: Commedia

Interpreti: Gina Rodriguez, Josh Banday, Angela Gibbs.

Trama: La serie racconta la storia di Nell Stevens, un disastro che si autodefinisce recente single e al verde e che cerca di ricominciare la vita e la carriera che si è lasciata alle spalle 10 anni prima. Quando ottiene l’unico lavoro che riesce a trovare – scrivere necrologi – Nell inizia a ricevere consigli di vita da una fonte improbabile.

Titolo: The Rookie: Feds

Genere: Dramedy

Interpreti: Niecy Nash, Felix Solis, Frankie Faison.

Trama: Lo spin-off di The Rookie racconta la storia di Simone Clark, la recluta più anziana dell’Accademia dell’FBI, il cui personaggio è stato introdotto nella stagione 4^ stagione di The Rookie, quando l’agente John Nolan (Nathan Fillion) e la divisione di Los Angeles dell’FBI hanno chiesto l’aiuto di Simone quando uno dei suoi era sospettato di essere coinvolto di un attacco terroristico.

SERIE CBS STATUS Blue Bloods Rinnovata Bob Hearts Abishola Rinnovata B Positive Cancellata Bull Cancellata CSI: Vegas Cancellata Equalizer Rinnovata (per 2 anni) FBI Rinnovata (per 2 anni) FBI: International Rinnovata (per 2 anni) FBI: Most Wanted Rinnovata (per 2 anni) Ghosts Rinnovata Good Sam Cancellata How We Roll Cancellata Magnum, P.I. Cancellata NCIS Rinnovata NCIS: Hawaii Rinnovata NCIS: Los Angeles Rinnovata SEAL Team Trasferita su Paramount+ SWAT Rinnovata The Neighborhood Rinnovata United States of Al Cancellata Young Sheldon Rinnovata (per 2 anni)

Titolo: East New York

Genere: Drammatico

Interpreti: Amanda Warren, Jimmy Smits, Ruben Santiago Hudson, Richard Kind, Lavel Schley, Olivia Luccardi, Kevin Rankin, Elizabeth Rodriguez.

Trama: La serie racconta la storia di Regina Haywood, il nuovo Capitano del Distretto di East New York, un quartiere povero di lavoratori sul confine est di Brooklyn. Guiderà un gruppo di ufficiali e detective, alcuni dei quali non condividono i suoi metodi volti a proteggere e servire in un momento di rivoluzione sociale che getta i primi semi della gentrificazione.

Titolo: Fire Country

Genere: Drammatico

Interpreti: Max Thieriot, Billy Burke, Kevin Alejandro, Jordan Calloway, Diane Farr, Stephanie Arcila, Jules Latime.

Trama: In cerca di redenzione dopo una pena detentiva ridotta, il giovane Bode Donovan si unisce ad un programma antincendio che lo riporta nella sua cittadina natale nel nord della California, dove lui ed altri detenuti lavorano assieme ad un gruppo di vigili del fuoco d’élite incaricati di estinguere enormi incendi in tutta la regione.

Titolo: So Help Me Todd

Genere: Commedia

Interpreti: Marcia Gay Harden, Skylar Astin, Madeline Wise, Inga Schlingmann, Tristen J. Winger, Rosa Arredondo

Trama: Nonostante le loro opposte personalità, un talentuoso ma confusionario Investigatore Privato, che è la pecora nera della famiglia, accetta a malincuore di lavorare come investigatore per la prepotente madre, un avvocato di successo che fatica a riprendersi dalla fine del suo matrimonio.

Titolo: True Lies

Genere: Drammatico

Interpreti: Steve Howey, Ginger Gonzaga, Omar Miller, Erica Hernandez, Mike O’Gorman, Annabella Didion, Lucas Jaye.

Trama: Scioccata nello scoprire che il suo insipido e mediocre marito, consulente informatico, è un’abile spia internazionale, un’insoddisfatta casalinga viene catapultata in una vita di pericoli e avventure quando viene reclutata per lavorare al suo fianco per salvare il mondo, mentre cercano di ridare vita al loro matrimonio senza passione. Basato sul film di James Cameron del 1994.

SERIE FOX STATUS 9-1-1 9-1-1: Lonestar Bob’s Burgers Rinnovata Call Me Kat Duncanville Family Guy Rinnovata Our Kind of People Cancellata Pivoting Cancellata The Big Leap Cancellata The Cleaning Lady Rinnovata The Great North Rinnovata The Resident The Simpsons Rinnovata Welcome to Flatch

Titolo: Accused

Genere: Drammatico

Interpreti: Guest stars Michael Chiklis, Jill Hennessy, Whitney Cummings, Abigail Breslin, Aisha Dee, Oakes Fegley, Robert Wisdom.

Trama: Un dramma antologico che debutta con una scena in un tribunale, in cui un uomo viene accusato di un crimine e che rivela, mostrando quanto accade nel passato, come le persone coinvolte si sono ritrovate in questa situazione. Ogni stagione racconterà un nuovo crimine.

Titolo: Grimsburg

Genere: Commedia animata

Voci: Jon Hamm

Trama: La commedia animata ruota attorno a Marvin Flute, un grande detective che non riesce nemmeno a risolvere il mistero della propria famiglia. Ora che è tornato a Grimsburg, una città dove tutti hanno diversi segreti, Flute seguirà ogni pista che ha per riscattarsi agli occhi dell’ex moglie, che non ha mai smesso di amare, anche se questo significa cominciare a frequentarne il figlio, che non si è mai preso la briga conoscere.

Titolo: Krapopoli

Genere: Commedia animata

Interpreti: Hannah Waddingham, Richard Ayoade, Matt Berry, Pam Murphy, Duncan Trussell.

Trama: La commedia animata di Dan Harmon (Rick e Morty), è ambientata nell’antica Grecia e segue una famiglia di umani, divinità e mostri che cercano di gestire una delle prime città del mondo.

SERIE NBC STATUS American Auto Rinnovata Chicago Fire Rinnovata Chicago Med Rinnovata Chicago P.D. Rinnovata Grand Crew Rinnovata Kenan Cancellata La Brea Rinnovata Law & Order Rinnovata Law & Order: OC Rinnovata Law & Order: SVU Rinnovata Mr. Mayor Cancellata New Amsterdam Rinnovata per un’ultima stagione Ordinary Joe Cancellata The Blacklist Rinnovata The Endgame Cancellata This Is Us Cancellata Young Rock Rinnovata

Titolo: Lopez vs. Lopez

Genere: Commedia

Interpreti: George Lopez, Mayan Lopez, Selenis Leyva, Matt Shively, Brice Gonzalez, Laci Mosley, Kiran Deol.

Trama: Una commedia familiare della classe operaia su disfunzioni, riunioni e tutto il dolore e la gioia che si trova nel mezzo.

Titolo: Night Court

Genere: Commedia

Interpreti: Melissa Rauch, John Larroquette, India de Beaufort, Kapil Talwalkar.

Trama: Nella serie sequel, l’ottimista ed impenitente giudice Abby Stone, figlia del defunto Harry Stone, segue le orme di suo padre mentre presiede il turno di notte di un tribunale di Manhattan e cerca di mettere ordine nella sua squadra stravaganti e cinici collaboratori, in particolare l’ex procuratore del tribunale notturno Dan Fielding.

Titolo: Quantum Leap

Genere: Drammatico

Interpreti: Raymond Lee, Ernie Hudson, Nanrisa Lee, Mason Alexander Park, Caitlin Bassett.

Trama: Nel reboot sono trascorsi trent’anni da quando il Dottor Sam Beckett è entrato nell’acceleratore Quantum Leap ed è scomparso. Ora è stata assemblata una nuova squadra per riavviare il progetto nella speranza di svelare i misteri dietro la macchina e l’uomo che l’ha creata.

SERIE The CW STATUS 4400 Cancellata All American Rinnovata All American: Homecoming Rinnovata Batwoman Cancellata Charmed Cancellata Dynasty Cancellata In The Dark Cancellata Kung Fu Rinnovata Legacies Cancellata Legends Of Tomorrow Cancellata Nancy Drew Rinnovata Naomi Cancellata Riverdale Rinnovata Roswell, NM Cancellata Superman and Lois Rinnovata The Flash Rinnovata Walker Rinnovata

Titolo: Gotham Knights

Genere: Drammatico

Interpreti: Misha Collins, Olivia Rose Keegan, Navia Robinson, Oscar Morgan, Anna Lore, Fallon Smythe, Tyler DiChiara, Rahart Adams.

Trama: Sulla scia dell’omicidio di Bruce Wayne, il suo ribelle figlio adottivo stringe un’improbabile alleanza con i figli dei nemici di Batman quando vengono tutti incastrati per l’omicidio del Crociato Mascherato. In quanto criminali più ricercati della città questa banda di rinnegati deve combattere per riabilitare i propri nomi. Ma in una Gotham senza il suo Cavaliere Oscuro a proteggerla, la città è più pericolosa che mai. Tuttavia la speranza arriva dai luoghi più inaspettati, mentre questo raffazonato team di fuggitivi diventerà la sua prossima generazione di salvatori conosciuti come i Gotham Knights.

Titolo: Walker: Independence

Genere: Drammatico

Interpreti: Matt Barr, Katherine McNamara, Katie Findlay, Greg Hovanessian , Lawrence Kao, Justin Johnson Cortez.

Trama: Una storia di origine ambientata alla fine del 1800 che racconta la storia di Abby Walker, un’influente bostoniana il cui marito viene ucciso davanti ai suoi occhi durante il loro viaggio verso l’Ovest. Nella sua ricerca di vendetta, Abby incontrerà Hoyt Rawlins, un adorabile canaglia in cerca di uno scopo. Il viaggio di Abby e Hoyt li porterà a Independence, in Texas, dove incontreranno persone diverse ed eclettiche in fuga dal loro passato travagliato ed alla ricerca dei loro sogni. Questa nuova famiglia cercherà di adattarsi ai cambiamenti del mondo che li circonda, diventando loro stessi agenti portatori di cambiamenti in una città dove nulla è come sembra.

Titolo: The Winchesters

Genere: Drammatico

Interpreti: Drake Rodger, Meg Donnelly, Bianca Kajlich, Nida Khurshid, Demetria McKinney, Jojo Fleites.

Trama: Lo spin-off prequel di Supernatural è incentrato sui genitori di Dean e Sam, John e Mary Winchester, ed è descritto come “l’epica, storia d’amore mai raccontata di come John ha incontrato Mary e di come hanno messo tutto in gioco per salvare non solo il loro amore, ma il mondo intero”. Sarà raccontato dal punto di vista del loro figlio maggiore, Dean, che avrà la voce narrante di Jensen Ackles.