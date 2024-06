Il potere dei Supes in The Boys è usato (ed abusato) in maniera completamente diversa da come sia stato gestito fino ad ora quello di qualsiasi supereroe mostrato in TV o al cinema, in un’evidente metafora di come certi “superpoteri” siano oggi spesso usati per favorire interessi privati e personali, in un gioco perverso che non sembra conoscere confini né vergogna.

Nonostante nello show alcuni di questi poteri poteri siano frutto Composto V, è evidente che, chiunque possa esercitarne uno, tenda ad usarlo raramente a scopi benefici.

Considerato quanti Supes pericolosi ci siano in in The Boys, abbiamo provato a stilare una lista dei dieci più potenti e pericolosi.

Kimiko

Interpretata da Karen Fukuhara, Kimiko fa parte dei Boys e già dalla sua prima apparizione mostra al pubblico la sua forza brutale, facendo a pezzi delle guardie come fossero fogli di carta, una delle quali sceglie di suicidarsi piuttosto che morire per mano del suo aggressore. Le sue abilità sono tali da farla diventare molto presto un membro essenziale della squadra, grazie anche ai poteri di autoguarigione, che la rendono quasi immortale.

La sua forza è peraltro resa ancora più micidiale dalla sua ferrea motivazione, nata dall’aver assistito – impotente – al brutale omicidio del fratello per mano di Stormfront, della quale riuscirà a vendicarsi.

Translucent

In The Boys, Translucent (Alex Hassell) ci viene introdotto come ufficiale membro dei Sette durante la 1^ stagione. Sebbene il suo ruolo sia stato minore nello show ed il personaggio sia morto sin troppo presto, la sua forza e la sua abilità di piegare la luce e rendersi invisibile lo hanno reso particolarmente difficile da individuare o combattere, facendo di lui la perfetta spia, sebbene il risvolto della medaglia dei suoi poteri fosse che funzionavano solo da nudo, come accade con Hughie.

Translucent può anche creare uno strato protettivo di pelle di carbonio, che indurisce il suo corpo fino a renderlo inattaccabile. A differenza di altri Supes, tuttavia, se attaccato dall’interno verso l’esterno non ha modo di difendersi.

Ryan Butcher

In quanto figlio di Patriota e Becca Butcher (Shantel VanSanten), era inevitabile che Ryan (Cameron Crovetti) avesse un ruolo fondamentale in The Boys, come era evidente che il suo potere, ereditato geneticamente dal padre, sia destinato ad aumentare e diventare potenzialmente devastante.

Nello show, Patriota ha più volte messo alla prova i suoi poteri, mettendolo in situazioni pericolose, ma per quanto sia stato mostrato fino ad ora, la testimonianza più forte del devastante potere di Ryan, è l’uso che ha fatto del suo raggio laser ai danni di Stormfront (Aya Cash), nel disperato tentativo di proteggere sua madre o il modo in cui, forzato dal padre, usa la sua forza per uccidere un innocente nella 4^ stagione.

Con la sua forza, la quasi invulnerabilità e la visione termica, è evidente che la vera battaglia per Ryan si giochi su un campo diverso dall’uso dei suoi poteri, cioè tra chi riuscirà davvero ad insegnargli a controllarli. Fino ad ora, a differenza di suo padre, Ryan conserva infatti una certa umanità, perché è stato cresciuto nell’amore di una madre, a differenza di quanto successo a Patriota, ed è proprio questa sua caratteristica a creare un affascinante contrasto tra la sua natura gentile e il suo potenziale di distruzione. Anche il fatto che la vera portata dei suoi poteri sia ancora un mistero lo rendono uno dei Supes più potenzialmente intriganti di The Boys.

Black Noir

Black Noir (Nathan Mitchell) 1.0 rimane un mistero per buona parte prime stagioni di The Boys, rendendo difficile valutare quanto sia potente a causa del suo silenzio e delle allucinazioni di cui è vittima. Black Noir è un super-ninja dai poteri devastanti, la cui longevità come membro dei Payback prima e dei Sette poi, è sufficiente a dimostrarne il potere distruttivo. La potenza, la velocità, la sua resistenza e le sue capacità rigenerative sono i suoi punti di forza. Per Patriota è poi essenziale la completa fedeltà di Black Noir a lui ed alla alla Vought, per la quale non ha esitato a commettere un’impressionante numero di crimini. Stranamente, tutti questi fenomenali poteri, possono comunque essere fermati da un minuscolo frutto secco, consumando il quale si ritrova in stato vegetativo.

Inoltre, tutti i suoi poteri, non sono comunque riusciti a proteggerlo proprio da Patriota, che lo uccide brutalmente alla fine della 3^ stagione di The Boys, dopo aver scoperto che gli aveva tenuta segreta la vera identità di suo padre. Il Black Noir che lo ha poi sostituito nella 4^ stagione non è altro un attore (molto più chiacchierone del suo predecessore!) che interpreta il ruolo dell’ex membro dei Sette, il cui volto è sempre stato protetto da una maschera dopo che Soldatino lo aveva sfigurato in seguito ad un feroce pestaggio.

Mindstorm

Ex membro dei Payback, gruppo scioltosi negli anni Ottanta, Mindstorm (Ryan Blakely) non ha mai fatto parte dei Sette, ma è sicuramente stato uno dei membri più potenti dei Payback, grazie alla forza e resistenza sovrumane, nonché all’uso della telepatia, con cui è in grado di leggere i pensieri di chiunque si trovi ad una certa distanza da lui, cosa che gli permette di sfruttarne segreti e debolezze. Mindstorm può anche controllare la mente delle persone, influenzandone le azioni, i comportamenti e persino i ricordi.

Uno dei suoi poteri più devastanti, tuttavia, resta l’abilità di mandare i suoi nemici in coma, costringendoli a rivivere le esperienze più traumatiche della loro vita. L’abuso che ha fatto dei propri poteri, ha finito però nel tempo per metterlo nelle condizioni di perderne il controllo, il che lo ha reso persino più pericoloso.

Starlight

Starlight (Erin Moriarty) è il primo Supes ad essere introdotto in The Boys ed entra nei Sette con il ruolo della fidanzatina d’America, i cui innocenti ed ingenui sogni vengono quasi immediatamente fatti a pezzi dal disgustoso comportamento di Abisso. A parte le solite abilità: forza, velocità e resistenza, il potere principale di Starlight è l’assorbimento elettrico, che può convertire in potenti esplosioni di luce.

Come spiegheremo più avanti, a differenza di Stormfront, Starlight non è però in grado di produrre il proprio potere ed ha bisogno di assorbire l’elettricità dall’ambiente circostante per trasformarla in un’arma, il che la rende vulnerabile in caso di blackout, cosa che inevitabilmente accade nello show. Nonostante ciò – tutti i Supes, d’altronde, hanno dei punti deboli – Starlight resta uno dei più potenti nella serie, anche in buona parte grazie al suo potere di riuscire a trascinare le folle, che le si è però rivolto contro proprio nella 4^ stagione, a causa delle manipolazioni di Sister Sage.

Stormfront

Klara Risinger (Aya Cash) nasce come membro del partito nazista durante l’ascesa al potere di Hitler, è stata sposata con Frederick Vought, l’uomo che ha fondato la Vought International ed ha creato i Supes, ed è stata la prima ad usare il Composto V, provandone l’efficacia. Nota inizialmente con il nome in codice di Liberty, in un era più moderna è poi diventata Stormfront, ma le sue caratteristiche non sono mai cambiate nel tempo, facendo di lei un personaggio razzista e pieno di pregiudizi che entra nei Sette come sostituta di Translucent.

Tra i suoi poteri forza, velocità e resistenza sovrumane oltre all’elettrocinesi, che le permette di produrre elettricità, il che la rende più potente di Starlight. Altra abilità distintiva di Stormfront è l’auto-rigenerazione. Nonostante sia nata nel 1919, Stormfront è un’avversaria pericolosa grazie agli anni di esperienza di combattimento ed alla sua capacità di manipolare il pubblico ed in un certo senso persino Patriota, fino a che sarà proprio suo figlio Ryan ad ucciderla poco dopo che Stormfront pronunci le sue ultime parole, dedicate al prima marito ed alla figlia, morta di vecchiaia:

“È stato bello. Noi tre, seduti all’ombra di un melo. Ricordi di quel giorno, Frederick? Le braccia di Chloe allungate fuori dal finestrino dell’auto. Abbiamo trovato il posto perfetto in riva al fiume, all’ombra di un albero. Era la prima volta che Chloe mangiava mele fresche. Ero così felice. Era bello. Avrei voluto che non finisse mai“.

Sister Sage

Sister Sage è indubbiamente la più importante Supes introdotta nella stagione 4 di The Boys, nonché la più temibile, sebbene non nella forma in cui lo siano (quasi) tutti i personaggi elencati in questa lista. Il Potere di Sister Sage è infatti la sua intelligenza, con cui si è guadagnata in pochissimo tempo la piena fiducia di un Patriota che sta diventando ogni giorno più pericoloso e senza controllo. Assieme a lei, infatti, il più potente dei Supes (sì, è uno spoiler su chi dominerà questa lista, ma tanto già lo sapevate!) ha ideato un piano per controllare la Casa Bianca.

Interpretata da Susan Heyward, Sister Sage è nota come la persona più intelligente del mondo e beneficia della sua abilità di essere sempre un passo avanti a tutti, motivo per cui è una risorsa tanto importante per Patriota. Mentre il leader dei Sette è impulsivo ed emotivo, il suo nuovo braccio destro è invece una donna fredda, calcolatrice ed intelligente, al punto tale da chiedersi se la sua vittoria più grande non sia proprio quella di essere riuscita, almeno fino ad ora, a manipolare persino Patriota. Con queste premesse, nessuno si è quindi stupito quando Sister Sage si è unita ai Sette, diventando in seguito la nuova Amministratrice Delegata della Vought International. In pochi episodi, Sister Sage è riuscita a cambiare completamente l’opinione pubblica sugli Starlighter, a fomentare il conflitto tra Supes e non-Supes ed a favorire l’immagine di Patriota. Al momento è ancora difficile capire a fondo quali siano le vere intenzioni di questo inquietante personaggio e non escludiamo che stia usando i Sette nello stesso modo in cui i Sette credano di sfruttare a loro vantaggio la sua intelligenza.

Soldatino

Soldatino (Jensen Ackles) è il Patriota dell’era 1.0 dei Supes, nonché il primo ad essere considerato un supereroe dalle folle, nonostante – all’atto pratico – non possa vantare il primato di primo Supes. Soldatino è anche la versione sporca e dark di Capitan America, un eroe con tendenze violente ed una disturbante attrazione per le donne più anziane. Proprio come l’eroe della Marvel, è stato determinante durante la II guerra mondiale, contribuendo a sconfiggere i nazisti.

I suoi poteri sono la forza, la velocità, la resistenza e la capacità di rigenerarsi. Inoltre Soldatino, che non sembra subire il trascorrere del tempo, può emettere radiazioni esplosive che controlla a malapena, dopo essere stato vittima di sperimentazioni da parte dei russi.

Sebbene sia quasi riuscito ad avere la meglio su Patriota, grazie all’aiuto di Hughie e Butcher sotto gli effetti del Compound V, non è comunque riuscito ad eliminarlo. Nel finale della 3^ stagione di The Boys, viene inoltre rivelato a sorpresa che il collegamento tra due dei Supes più potenti di sempre è molto più forte di quanto si pensasse, considerato come Soldatino sia proprio il padre biologico di Patriota.

Patriota

Cosa dire di questo (orribile) e glorioso personaggio che non sia già stato scritto?

Patriota (Antony Starr) è l’indiscussa star della serie e dei Sette, nonché il Supes più potente che sia mai esistito. Se Soldatino è la versione dark di Capitan Americal, patriota è quella da incubo di Superman e possiede praticamente ogni potere: super forza, super resistenza, super velocità, visione laser, volo, resistenza estrema, sensi intensificati e raggi X valorizzati da un aspetto accattivante, che lo rendono l’idolo delle folle.

In quanto alle sue mancanze, la lista è lunga quanto, se non più, di quella dei suoi poteri, considerato come patriota sia privo di umanità, controllo ed empatia, nonché di un codice morale che gli impedisca di abusare del proprio immenso potere.

Nel momento in cui si renderà conto che l’adorazione altrui, dalla quale tanto dipende, gli è comunque garantita anche palesando le più abiette delle azioni, il personaggio diventa in un certo senso persino più pericoloso, poiché le sue stesse paure smettono di frenarlo, rendendolo solo una macchina di morte pronta a spazzare via chiunque si metta tra lui e chi cerchi di fermare i suoi piani di gloria e vendetta.

La 4^ stagione di The Boys è disponibile su Prime Video con un nuovo episodio ogni giovedì.

