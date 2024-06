Alla faccia del politicamente corretto, The Boys è una delle poche serie in TV che ha fatto dell’estremo la sua firma, mostrando al pubblico immagini che in pochi avrebbero scommesso potessero davvero vedere la luce del giorno nel puritano clima dell’industria dell’intrattenimento, conquistando così un pubblico che si è presto appassionato alle storie dei supereroi squallidi, corrotti, egoisti e squilibrati che popolano lo show e del gruppo di disadattati che tenta di porre fine al loro strapotere.

Come ampiamente anticipato dal suo creatore Eric Kripke, che ha adattato per la TV l’omonima serie a fumetti creata da Garth Ennis e Darick Robertson, il sottotesto di The Boys è sempre stato quello di voler denunciare il clima politico che negli ultimi anni si sta respirando negli Stati Uniti, con il protagonista della serie, Patriota (Antony Starr) che rappresenta letteralmente il peggio del trumpismo, notizia che non è stata accolta molto bene da una fetta di pubblico di The Boys, che venerava il personaggio come un vero eroe americano.

Già in un’intervista dello scorso anno con Rolling Stone, lo showrunner aveva voluto chiarire la vera natura del personaggio, spiegando come tutto ciò che Patriota vuole è il potere assoluto, anche se è completamente inadeguato a gestirlo, rappresentando così la peggiore vittimizzazione del maschio bianco e dell’ambizione incontrollata, caratteristiche che – e citiamo letteralmente – “è surreale doverlo spiegare, ma rappresentano il fottuto ex Presidente degli Stati Uniti“.

Non che i segnali non fossero già evidenti fin dalla 1^ stagione, ma in una serie che non teme di superare i limiti ci sono alcune scene che, più di altre, hanno mostrato quanto questo show non tema le convenzioni ed ami mandare messaggi diretti che, a quanto pare, sono comunque stati fraintesi, diventando tra le più raccapriccianti mai trasmesse in TV. Ecco la nostra selezione delle scene più difficile da guardare di questo peculiare show.

S01E01 Le regole del gioco

Già dal suo debutto è diventato evidente come The Boys non sarebbe mai stato uno show come gli altri. In una elle prime scene viene infatti segnato il cammino di Hughie (Jack Quaid) con la morte della fidanzata Robin. Mentre i due condividono un momento romantico tenendosi per mano, uno di fronte all’altra, sul ciglio della strada, A-Train passa a tutta velocità, polverizzando il corpo della ragazza e lasciando uno sconvolto Hughie a stringere ancora tra le sue, le mani della propria ragazza, nonché l’unica parte del corpo di Robin rimasta intatta. La scena di una violenza inaudita, a cui ci si abituerà con il prosieguo della serie, segna il destino di uno dei protagonisti dello show, che improvvisamente e per averlo toccato (letteralmente!) con mano, si rende conto del modo in cui i Sups e la Vought abusano del proprio potere, soprattutto quando A-Train non subirà alcuna conseguenza per aver ucciso la sua amata.

Questa constatazione poterà Hughie a diventare un loro nemico giurato e ad unirsi di conseguenza ai Boys per vendicare la morte della ragazza.

S03E02 L’unico uomo nel cielo

Dopo aver ricevuto l’ultimatum definitivo da Queen Maeve (Dominique McElligott), Patriota non ha altra scelta che accettare le varie condizioni dei Sups. Ad aggravare la sua umiliazione, una Stormfront (Aya Cash) che fatica a riprendersi dall’attacco di Ryan, lo fa sentire ancora più isolato.

Con l’avvicinarsi del compleanno di Patriota, poi, la Vought cerca di convincerlo a prendere parte ad una trovata pubblicitaria durante la quale dovrebbe salvare qualcuno sul punto di buttarsi da un edificio.

Inizialmente Patriota sembra intenzionato a prendere parte al teatrino, ma la sconvolgente notizia della morte di Stormfront lo fa uscire più fuori di testa del solito e durante quella che dovrebbe essere un’esibizione attentamente programmata, invita la donna che è stata selezionata a buttarsi dal tetto del palazzo sul quale si trovano. La donna di nome Chelsea, che capisce che qualcosa non sta andando come previsto, si rifiuta, ma Patriota attiva la sua visione laser e la minaccia di saltare o essere tagliata in due. Nella scena successiva si vede il corpo insanguinato di Chelsea che si schianta sulla strada sottostante.

S02E01 La grande corsa

Il fatto che Patriota non abbia avuto un’educazione tradizionale o una nascita, può essere in parte ritenuta la causa per cui il supereroe sia completamente incapace di empatizzare con altre persone, una mancanza a cui cerca di rimediare attraverso la sua relazione con Madelyn Stillwell (Elisabeth Shue). Come spesso accade, tuttavia, le sue incontrollate emozioni finiscono per avere la meglio su di lui, tanto da farlo diventare geloso del figlio appena nato di Madelyn, dal quale si sente ingiustamente rimpiazzato.

Le cose prenderanno una strana piega quando Patriota comincerà a bere il latte materno che la Stillwell conserva nel frigo per il figlio. La scena serve a far comprendere il livello di immaturità emotiva del personaggio, soggetto a scoppi d’ira e di gelosia, proprio come fosse un bambino a cui però sono stati concessi poteri quasi illimitati, un tema che continuerà ad essere affrontato nel prosieguo di The Boys.

Se a questo si aggiunge che la scena del latte avviene un attimo dopo che Patriota uccide Madelyn, si comprende fino a che punto il comportamento del supereroe sia perverso.

S02E03 Sulla collina con le spade di mille uomini

Abisso (Chace Crawford) è uno tra i membri più viscidi dei Sups il cui debutto nello show è un’aggressione sessuale ai danni di Starlight (Erin Moriarty).

Grazie a i suoi poteri, Abisso può mantenere una connessione emotiva con ogni singolo organismo vivente che si trova negli oceani e nel 3° episodio della 2^ stagione viene incaricato da Patriota di fermare i Boys che si trovano su un motoscafo. Tuttavia, pur avendo un branco di squali a seguirli, i ragazzi riescono a fuggire e dirigersi a riva. Deciso ad eseguire gli ordini di Patriota, Abisso attira un gigantesco capodoglio sperando di fermare la corsa della barca a motore, ma invece di rallentare, Butcher (Karl Urban) prosegue a tutto gas, tagliando in due la povera balena con la prua della barca. Oltre all’ironia indirizzata contro Abisso per aver usato i propri poteri per condannare al macello una creatura che avrebbe dovuto proteggere, la scena successiva è resa ancora più raccapricciante dall’immagine indelebile dei Boys ricoperti di sangue ed interiora di balena.

S03E01 Rappresaglia

Esattamente come la violenza, anche il sesso in The Boys è spesso usato nella maniera più scioccante ed offensiva possibile. Un esempio particolare ci giunge dal 1° episodio della 3^ stagione in cui gli autori della serie dimostrano di avere un’infinita creatività in tema di morti raccapriccianti.

Ad una festa (e come avremo modo di dimostrare più avanti le feste, in questo show sono sempre sinonimo di caos assoluto) un giovane supereroe di nome Termite rimpicciolisce per intrattenere gli altri ospiti facendo sesso con una bambola, ma la posta in gioco si alza quando, dopo aver consumato della droga, il ragazzo torna ancora a rimpicciolirsi con lo scopo, questa volta, di entrare nel pene del proprio partner per procurargli un piacere… esplosivo.

Mentre il pubblico pubblico assiste alla scena dalla soggettiva di un minuscolo Termite che si aggira all’interno del fallo del suo compagno, la situazione prende una piega pericolosa quando il giovane, a causa della cocaina appena sniffata comincia a starnutire, azione che lo porta a tornare improvvisamente della sua normale dimensione, facendo così letteralmente esplodere il corpo del partner.

S02E04 Niente di simile al mondo

Nella 2^ stagione Patriota sfrutta le abilità mutaforma di Doppelgänger (Dan Darin-Zanco) per rivivere i suoi momenti intimi con Madelyn Stillwell. Il piano funziona per un po’ di tempo, ma quando comincia a capire che una copia della sua ex amante non riesce a soddisfarlo come faceva l’originale, Doppelgänger assume le sembianze dello stesso Patriota per riconquistare la sua attenzione, quando quello vero lo afferra e gli spezza il collo. L’immagine di Patriota che uccide Patriota è ovviamente metaforica e dimostra come il più forte e minaccioso dei Sups sia in costante lotta con sé stesso e con la sua identità, a causa di una natura estremamente violenta che è costretto continuamente a celare di fronte al mondo. Tra le altre cose è interessante notare come, in questa particolare circostanza, ciò che fa scattare la rabbia di Patriota sia il fatto che non gli piaccia vedersi nel ruolo del sottomesso.

S01E04 La femmina della specie

Durante un dirottamento aereo, la Vought decide di mandare Queen Maeve e Patriota a risolvere la situazione. Mentre combatte nel corridoio del velivolo, tuttavia, Patriota perde il controllo e colpisce con i laser la testa di un terrorista, distruggendo la cabina di pilotaggio. Quando Patriota manifesta a Queen Maeve l’intenzione di voler scappare abbandonando i passeggeri al proprio destino per non lasciare testimoni, Queen Maeve lo implora di pensare a una soluzione alternativa, ma lui rifiuta, negandole di salvare persino due bambini innocenti lasciandoli ad un destino fatale provocato dalla sua furia distruttiva e minacciando tra l’altro di abbandonare anche la sua compagna sull’aereo.

Non avendo alternative Queen Maeve se ne va, portandosi dietro un senso di colpa che la perseguiterà a lungo considerato come, dopo il loro intervento, il volo si schianti nell’oceano, senza lasciare sopravvissuti. Fortunatamente, più avanti nella storia, Queen Maeve riuscirà sorprendentemente ad usare quanto accaduto contro Patriota, recuperando una prova dal relitto.

S03E06 Eroegasmo

Come abbiamo già avuto modo di accennare, nessuna serie usa il sesso nella maniera oltraggiosa e depravata con cui lo fa The Boys, con lo scopo di sconvolgere il più possibile il suo pubblico e l’epitome di questa regola è sicuramente l’episodio intitolato Eroegasmo.

Nella puntata, che il pubblico difficilmente dimenticherà a causa dell’abbondare di immagini piuttosto esplicite e senza freni di un’orgia tra Sups, che fanno ampio abuso dei propri poteri per il reciproco piacere, tra liquidi corporei e peni prensili, usati con lo scopo di denunciare la vera natura di Patriota e della Vought, gli autori sono incredibilmente riusciti a ritagliare alcuni momenti di sorprendente emotività.

In Erogasmo, infatti, LM (Laz Alonso) riesce finalmente ad affrontare Soldatino (Jensen Ackles), Hughie confessa di essere invidioso della forza di Starlight, e Starlight attacca coraggiosamente Patriota e la corruzione all’interno della Compagnia che una volta, ingenuamente, rispettava. Inoltre, l’episodio contiene una delle scene di combattimento più entusiasmanti della stagione, se non della serie, con Billy, Hughie e Soldatino che uniscono le forze contro Patriota.

S02E05 Ora dobbiamo andare

Dopo aver ucciso innumerevoli vittime durante le sue imprese, Patriota commette un errore quando, profondamente sconvolto dall’apprendere che in molti gli si sono rivoltati contro e hanno iniziato a considerarlo come un criminale di guerra, durante una manifestazione anti-Patriota organizzata da Victoria Neuman (Claudia Doumit), si presenta in prima persona nel tentativo di calmare le acque. Quando però, invece di prendersi la responsabilità per gli errori commessi e scusarsi, afferma che certi incidenti di percorso accadono continuamente nella sua linea di lavoro, la folla lo attacca verbalmente, intonando cori anti Sups. Come risposta, nella scena successiva vediamo Patriota emettere i suoi laser sulla folla, massacrando centinaia di civili innocenti, cosa che però – si scoprirà presto – essere fortunatamente solo frutto della sua malata immaginazione.

S03E08 L’istante rovente

Cosa c’è di più inquietante di una scomoda verità? Secondo The Boys che venga accettata e abbracciata e non percepita come una minaccia.

Quando Patriota presenta pubblicamente Ryan come suo figlio durante un comizio, nel finale della 3^ stagione, tutto sembra filare secondo i piani, fino a quando un sostenitore di Starlight lancia un oggetto che colpisce il bambino, che fortunatamente non viene ferito. Ciò nonostante Patriota colpisce l’uomo con il laser davanti a tutti, facendogli saltare in aria la testa e sorprendentemente, invece di scappare terrorizzata, la folla esplode in un applauso e grida di giubilo.

La consapevolezza da parte di Patriota di poter ignorare ogni regola, abbandonare la finzione del bravo supereroe ed essere comunque idolatrato dal mondo agisce su di lui come una droga e è evidente come questa sia la conclusione più terrificante a cui la serie potesse giungere.

Lo shock sul volto di Patriota mentre i suoi sostenitori lo applaudono è palese e sottolinea come non ci sia più nulla e nessuno che possa davvero fermarlo.

I primi tre episodi della 4^ stagione di The Boys sono su Prime Video a partire dal 13 giugno 2024.

