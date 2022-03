In Italia, la serie ha debuttato in chiaro il 20 gennaio 2015 su Italia 1.

Attenzione: l'articolo contiene spoiler

“Riprendendo da dove eravamo rimasti con la 7^ stagione, tornati a casa dopo una visita ai genitori per partecipare al rinnovo dei loro voti nuziali, Bart (la guest star Jordan Fisher) e Nora (la guest star Jessica Parker Kennedy) si rendono rapidamente conto che le cose non sono esattamente come le avevano lasciate. Il duo si affretta a riparare ogni spaccatura temporale e riportare tutto a come avrebbe dovuto essere“.

La 2^ parte dellariprenderà negli Stati Uniti all’inizio di marzo, dopo la conclusione dell’evento in 5 episodi di Armageddon , con una puntata dal titolo Impulsive Excessive Disorder!, di cui è stata da poco rilasciata la seguente descrizione:

Dalla descrizione dell’episodio si evince come Impulsive Excessive Disorder! sarà evidentemente una puntata incentrata sui figli di Barry ed Iris, che rivedremo dopo circa 6 mesi dall’ultima volta (questo è il salto temporale che è stato confermato dalla produzione) senza che i due siano necessariamente a conoscenza di quanto accaduto con Armageddon.

L’episodio del ritorno della serie sarà incentrato sul viaggio nel passato dei due velocisti per riparare ai danni a cui si fa riferimento nella descrizione ufficiale, un salto temporale che li porterà, come visto nella foto mostrata alla fine di Armageddon, nel 2014, ad un tempo cioè in cui Eddie Thawne (Rick Cosnett) era ancora vivo, il che spiega ovviamente perché l’attore avesse annunciato mesi fa che sarebbe tornato temporaneamente sul set dello show. La cosa interessante sarà scoprire peraltro in che modo questi cambiamenti avranno un effetto sul suo personaggio, considerato come sia stato confermato che l’attore non sarà presente solo per una puntata, ma avrà un arco narrativo di almeno 3 episodi, il che implica che, qualsiasi cosa i fratelli West-Allen facciano nel passato, non avrà una soluzione immediata.

UN FUNERALE NEL FUTURO DI THE FLASH

In termini di trama orizzontale non sappiamo molto sulla 2^ parte della stagione 8 di the Flash se non fosse per alcuni indizi che ci arrivano dai post di alcuni dei protagonisti, il primo dei quali viene da Kayla Compton (Allegra) e Candice Patton (Iris West-Allen) che hanno entrambe pubblicato, nei rispettivi profili Instagram, una loro foto con indosso abiti neri, per girare una scena di un funerale nel cimitero di Vancouver.

Nonostante l’attrice che interpreta il ruolo della moglie di Barry Allen abbia scritto nel suo post “Fino a che morte non ci separi. Ma prima tu“, suggerendo in qualche modo che il malcapitato sia proprio il velocista scarlatto, dubitiamo che il funerale in questione sia del protagonista dello show. Chiunque finisca in quella bara, deve comunque avere a che fare da vicino con il Team Flash.

STRANI TITOLI DI GIORNALE

Per quanto riguarda invece gli ultimi episodi di questa stagione, che sarà composta in totale di 18 puntate, grazie al sempre presente Canadagraph, sappiamo che il 15° della stagione 8 sarà un episodio particolarmente importante, non solo perché introdurrà evidentemente la storyline finale di quest’anno, ma anche e soprattutto perché a dirigerlo è stato Eric Wallace, lo showrunner della serie, il che di per sé è già una scelta molto particolare e che non vediamo accadere spesso nell’industria.

Nella puntata c’è anche Christian Magby, nel ruolo di Deon Owens, alias Still Force, nonché colui che fino allo scorso anno stava aiutando Iris a tenere sotto controllo la sua “nausea temporale”.

In una scena girata assieme a Grant Gustin (Barry Allen) si possono scorgere due diversi quotidiani sul set, nella prima pagina del primo si legge di diverse persone morte e rimaste ferite nell’esplosione dell’Acceleratore di Particelle che, come sappiamo, è l’evento che nel passato ha “creato” The Flash, nel secondo invece si legge il titolo “Zoom e Godspeed distruggono Central City“. L’idea che questi due velociti, che appartengono tecnicamente a due tempi completamente diversi, uniscano le forze per scatenarsi contro Central City è davvero interessante, ma non si sa se questo accadrà davvero nella serie o rimarrà appunto solo un titolo di giornale, in cui magari Barry legge di un cambiamento nella trama del passato.

Per come stanno le cose non possiamo per ora escludere che questo indizio voglia dire che questa stagione 8 di The Flash prepara un finale con una battaglia tra velocisti cattivi del passato (Zoom, Godspeed, Anti-Flash) e velocisti buoni (The Flash, Kid Flash, Bart e Nora) che, se ben gestita, potrebbe essere davvero epica.

La seconda parte dell’8^ stagione di The Flash andrà in onda negli Stati Uniti, a partire da mercoledì 9 marzo, su The CW. In Italia la stagione è inedita.