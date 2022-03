The Guardians of Justice

Abbiamo già avuto occasione di ribadirlo in fase di recensione , ma preferiamo ripeterlo ancora una volta: quando abbiamo scoperto dell’esistenza di, non siamo rimasti per nulla impressionati. La nuova serie TV creata daè presentata male al grande pubblico e i trailer sembrano non avere un’identità ben precisa. L’impressione generale è quella di star assistendo allo spot di una basso budget, senza una particolare spinta creativa.

Ebbene, non ci siamo mai sbagliati tanto.

O meglio: The Guardians of Justice è esattamente un Watchmen a basso budget, ma lo è nel miglior modo possibile. Prendete Kung Fury, aggiungeteci dei supereroi in costume e impastate il tutto per sette episodi da circa trenta minuti ciascuno! Il risultato? Uno degli show più assurdi degli ultimi anni.

Ma perché avvicinarci a questa nuova serie? A quale tipologia di pubblico è rivolta?

Partiamo da un concetto semplice: The Guardians of Justice è una bibita fresca in un deserto arido di nuove idee.

Salvo qualche raro caso (The Suicide Squad su tutti), le recenti opere supereroistiche navigano in acque sicure, spaventate all’idea di osare per paura di una reazione negativa al botteghino. Dopotutto abbiamo visto tutti quanto Eternals sia stato poco apprezzato e quanto Spider-Man: No Way Home sia stato invece amato dagli spettatori di tutto il mondo. La gente cerca spesso la garanzia di uscire dalla sala col sorriso, a costo di sacrificare quella sensazione di scoperta che comporta delle aspettative differenti dal risultato finale.

Ebbene, il nuovo show di Ari Shankar fa esattamente questo: prende qualsiasi vostra aspettativa e la ribalta, stupendo ancora e ancora e ancora. Non passeranno due minuti di show tra una vostra espressione di stupore e la successiva faccia confusa per ciò che accadrà sullo schermo. The Guardians of Justice osa sia dal punto di vista narrativo che da quello estetico, dove Shankar da fondo a tutta la sua follia. Se siete quindi stanchi dei film e delle serie TV Marvel e DC Comics, ecco che la serie Netflix potrebbe diventare la vostra principale alleata in questo inizio 2022.

Al di là dell’essere estremamente innovativa, la prima stagione di The Guardians of Justice pesca a piene mani dall’immaginario della cultura pop, specialmente di quella a tema “supereroi”. Vi facciamo un esempio: avete sempre pensato che il finale di Man of Steel sia uno splendido scontro in stile Dragon Ball? Bene, Shankar omaggia quella battaglia tra supereroi in una breve sequenza animata disegnata con lo stile grafico ispirato a quello di Akira Toriyama. Questa è solo una delle decine (se non centinaia) di sequenze che vi lasceranno estasiati, in particolar modo se siete appassionati di fumetti.

Non di solo Watchmen vive l’autore di Bootleg Universe. La serie TV in questione è infatti cosparsa di omaggi al già citato mondo Marvel e DC, con versioni alternative dei più celebri supereroi di sempre. Questo vale sia per i protagonisti, chiaramente ispirati alla Justice League, ma anche per le più semplici comparse. Altro esempio per farvi capire di cosa stiamo parlando: in una sequenza vediamo Knight Hawk (Batman) scontrarsi con un criminale vestito di verde, con la bombetta e con più di un rimando ai punti esclamativi. Trattasi di una chiara parodia dell’Enigmista, storico nemico del Pipistrello e recentemente visto anche in The Batman.

The Guardians of Justice è una costante caccia alla citazione per i lettori di fumetti. Uno spettacolo da vedere e rivedere, per poter essere apprezzato in tutte le sue sfaccettature.

Che siate spettatori stanchi delle ridondanti opere supereroistiche o grandi appassionati a questo splendido genere, la serie di Adi Shankar vi farà comunque impazzire. Come avrete capito, noi siamo rimasti totalmente ammaliati dallo show di Netflix e non vediamo l’ora di scoprire come si evolveranno gli eventi con la seconda stagione. Ancora più di questo, però, non vediamo l’ora di scoprire cosa si inventerà il celebre regista e produttore per stupirci ancora una volta.

