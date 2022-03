Non lo nascondiamo: l’arrivo sudici ha colti del tutto impreparati. I trailer non erano chiari su cosa avremmo visto e le informazioni riguardanti questa serie le abbiamo scoperte durante la visione delle sette puntate che compongono lo show. Affascinati dal design della breve anticipazione offerta dalla piattaforma di streaming, abbiamo quindi indagato sull’opera in questione. Il risultato? Scoprire che si tratta di una serie creata, scritta e diretta da, regista famoso per aver realizzato la serie di Castlevania e il cortometraggio The Punisher: Dirty Laundry con Thomas Jane.

Con rinnovato interesse ci siamo quindi approcciati alla serie, nella speranza di trovarci tra le mani un’opera quantomeno avvincente. E invece The Guardians of Justice è molto di più.

Watchmen sotto LSD

Non ci sono modi meno eleganti per dirlo: The Guardians of Justice è davvero il Watchmen di Alan Moore e Dave Gibbons sotto droghe allucinogene. La trama racconta ...