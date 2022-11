Willow – la serie: la descrizione delle scene mostrate dagli attori a Lucca Comics & Games!

L’ultimo grande evento dell’area movie di Lucca Comics & Games 2 si è tenuto oggi al cinema Astra con la presentazione delle prime scene di Willow – la serie in anteprima mondiale, alla presenza di Erin Kellyman (Jade), Ellie Bamber (Dove) e di Amar Chadha-Patel (Boorman), tre dei protagonisti dell’atteso sequel del classico degli anni ottanta.

Willow – la serie: la descrizione delle scene

Il pubblico presente in sala ha avuto l’opportunità di vedere in anteprima un montaggio di quattro lunghe sequenze tratte dal primo degli otto episodi (definiti “otto mini-film” da Amar Chadha-Patel), oltre al trailer italiano della serie che debutterà il 30 novembre su Disney Plus.

Si tratta di sequenze ricche d’azione, che presentano i protagonisti e introducono l’avventura che si apprestano a vivere tutti insieme. Sono passati tanti anni da quando lo stregone Nelwyn (Warwick Davis) ha salvato la neonata imperatrice Elora Danan: nel prologo riviviamo proprio i fatti del film del 1988 diretto da Ron Howard e ideato da George Lucas, e scopriamo che da allora il clima che si è creato con la sconfitta di Bavmorda è quello di una pace apparente: Willow ha infatti avuto delle visioni, e così l’imperatrice è stata nascosta.

(L-R): Willow Ufgood (Warwick Davis), Graydon (Tony Revolori), Boorman (Amar Chadha-Patel), Dove (Ellie Bamber), Kit (Ruby Cruz) and Jade (Erin Kellyman) in Lucasfilm’s WILLOW, exclusively on Disney+. ©2022 Lucasfilm Ltd. & TM. All Rights Reserved.

Nella scena iniziale conosciamo i figli avuti da Sorsha (Joanne Whalley) assieme a Madmartigan (Val Kilmer, che non ha potuto partecipare alla serie per motivi di salute sebbene il suo personaggio ‘avrà comunque un ruolo centrale’): una è Kit (Ruby Cruz), che vediamo addestrarsi assieme all’amica Jade (Erin Kellyman), e l’altro è il suo gemello Airk (Dempsey Bryk), che invece vediamo passare il tempo amoreggiando con la sguattera Dove (Ellie Bamber). I due vengono richiamati a corte, dove incontrano la madre Sorsha la quale li rimette in riga, chiedendo loro di prepararsi per un importante evento serale. Kit, in particolare, non sembra molto a suo agio all’idea di indossare un abito da cerimonia…

Nella seconda sequenza vediamo che i quattro Flagelli, inviati dalla Megera, attaccano il castello scatenando i loro terrificanti poteri: le quattro creature confondono la popolazione avvolgendo la corte con una spessa nebbia, e utilizzano la magia per colpire i protagonisti, che però si difendono con abilità, aiutati da Boorman (Amar Chadha-Patel), che scopriamo essere un ladro molto bravo nel combattimento. Anche Sorsha impugna la spada e difende il castello: alla fine della colluttazione, però, molti rimangono feriti (inclusa la regina), e quando i Flagelli decidono di scappare si scopre che hanno rapito il principe Airk.

Nella terza sequenza vediamo che il gruppo formato da Boorman, Kit, Jade e Graydon (Tony Revolori), assieme a un membro della guardia reale, ha attraversato la Barriera che protegge il regno, e attraversa a cavallo una radura verdeggiante. Incontrano Dove, che a quanto pare non era stata invitata alla ricerca del principe ma ha deciso di partire lo stesso. Il membro della guardia reale insiste perché si unisca a loro, e che Kit accolga la decisione mettendo da parte una presunta antipatia nei suoi confronti, ma il diverbio viene interrotto quando il gruppo viene attaccato da dei Predatori di ossa. Per sfuggirgli, si lanceranno a cavallo da un dirupo giù in un torrente.

L’ultima sequenza mostra, finalmente, l’incontro con Willow (Warwick Davis), anche se inizialmente è un altro Nelwyn a presentarsi con quel nome, a quanto pare per motivi di… sicurezza. Willow svela al gruppo di sapere dove i Flagelli hanno portato il principe, e che l’unico modo per andare a salvarlo sarà andare oltre le mappe conosciute, nell’ignoto…

(L-R): Graydon (Tony Revolori), Kit (Ruby Cruz), Jade (Erin Kellyman), Boorman (Amar Chadha-Patel) and Dove (Ellie Bamber) in Lucasfilm’s WILLOW exclusively on Disney+. ©2022 Lucasfilm Ltd. & TM. All Rights Reserved.

L’incontro con i protagonisti della serie

Durante il panel i tre attori hanno parlato della loro esperienza nel girare la serie, rispondendo alle domande dei fan presenti, poco prima avevano anche incontrato la stampa.

“Di noi tre, ero l’unico già vivo quando uscì il film,” ha spiegato Amar Chadha-Patel, “e non è stato facile pensare di lavorare al sequel di uno dei film della mia infanzia. I creatori della serie sono stati fin da subito aperti nei nostri confronti, ascoltando i nostri timori e le nostre idee nell’approcciarci a questo progetto. Warwick è una delle persone più divertenti che abbia mai conosciuto, e girare con lui è stato davvero spassoso”. Ellie Bamber ha parlato di una delle sfide più grandi durante le riprese, che si sono svolte in Galles e spesso in esterni: la macchina della pioggia. “A volte ci sembrava di tramutarci in creature marine, era come stare sotto la doccia e vi assicuro che non è semplice girare per dei giorni così, con il clima freddo che c’è in Galles!”

Il cast ha avuto circa un mese di boot camp per prepararsi alle riprese: i protagonisti hanno legato tra di loro e si sono allenati costantemente (Chadha-Patel ha spiegato che era molto più magro prima di girare questa serie), anche se tali allenamenti sono stati utili principalmente per girare i primi due episodi, dopo di che non è stato possibile proseguire la preparazione perché si sovrapponeva con le riprese e quindi si sono allenati “in itinere“. “In Willow ci siamo avvicinati decisamente troppo, ma è bello essere amici,” ha spiegato Kellyman. “Abbiamoa avuto un mese intero per legare e conoscerci bene”. Kellyman e Chadha-Patel, in particolare, durante gli allenamenti finivano spesso per uscire con dei lividi, sebbene lo scopo dell’allenamento fosse proprio combattere senza contatto.

I tre attori hanno anche spiegato che questo sequel, pur riprendendo alcune tematiche fondamentali del film come la ricerca della propria identità, si pone sia in termini di scrittura che di realizzazione come qualcosa di contemporaneo. Chadha-Patel, in particolare, ha sottolineato che “Willow già nel 1988 era un film molto politico, perché creava un nuovo concetto di eroe”.

Al centro della storia ci sono anche diverse figure femminili, che Kellyman ha definito “donne potentissime che non si vergognano di ciò che sono”. Bamber le ha fatto eco, spiegando che “nella serie ci sono tanti personaggi diversi, e sono grata che sia stato possibile portare sullo schermo personalità così diverse”.

Trovate tutte le notizie su Willow – la serie nella nostra scheda.