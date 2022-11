1923: il trailer completo della serie tv prequel di Yellowstone

Paramount+ ha pubblicato il trailer ufficiale di 1923, il prequel di Yellowstone con Helen Mirren e Harrison Ford.

La serie debutterà il 18 dicembre su Paramount+ e nel trailer, che potete vedere qui sopra, ci vengono mostrati i personaggi principali.

Ford e Mirren, nel nuovo progetto che espande la saga western ideata da Taylor Sheridan, avranno rispettivamente i ruoli di Jacob e Cara Dutton e gli episodi affronteranno quanto accaduto alla famiglia all’inizio del ventesimo secolo, mostrandola alle prese con una pandemia, siccità, la fine del Proibizionismo e la Grande Depressione.

Oltre Helen Mirren e Harrison Ford, tra gli interpreti dello show ci sono Brandon Sklenar, Darren Mann, Michelle Randolph, James Badge Dale, Marley Shelton, Brian Geraghty, Sebastian Roché, Robert Patrick, Aminah Nieves, Julia Schlaepfer e Jerome Flynn.

Lo show prequel di Yellowstone sarà prodotto da Taylor Shedidan, John Linson, Art Linson, David C. Glasser, Ron Burkle, David Hutkin, Bob Yari e Ben Richardson.

Non c’è ancora una data per l’uscita italiana, ma non appena avremo novità ve le riporteremo qui, sulle pagine di BadTaste.

Cosa ne pensate del trailer di 1923? Fatecelo sapere con un commento qui sotto oppure, se preferite, sui nostri canali social.

Fonte: YouTube