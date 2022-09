ABC ha pubblicato il primo trailer di Alaska Daily la nuova serie tv con protagonista Hilary Swank.

La serie tv è creata e prodotta da Tom McCarthy, che è anche sceneggiatore e regista. Insieme a Hilary Swank nel cast ci saranno Jeff Perry nei panni di Stanley Cornik, Matt Malloy nei panni di Bob Young, Meredith Holzman nei ruolo di Claire Muncy, Grace Dove come Rosalind “Roz” Friendly, Pablo Castelblanco nei panni di Gabriel Martin, Ami Park come Jieun Park e infine Craig Frank nei panni di Austin Greene.

Alaska Daily è prodotto da Hilary Swank, Melissa Wells, Bert Salke, Kyle Hopkins e Ryan Binkley. È una produzione della 20th Television. Di seguito la sinossi ufficiale:

La serie segue Eileen Fitzgerald, una giornalista recentemente caduta in disgrazia che si lascia alle spalle la sua vita di alto profilo a New York per unirsi a quella quotidiana della metropolitana di Anchorage in un viaggio alla ricerca della redenzione personale e professionale.