Masterpiece ha condiviso il primo trailer della serie Alice & Jack, in arrivo il 17 marzo sugli schermi di Masterpiece e PBS.

Il progetto creato e scritto da Victor Levin (Mad About You) ha come protagonisti Andrea Riseborough e Domhnall Gleeson nel ruolo di due giovani che si incontrano e il loro legame è talmente potente da far pensare che nulla possa spezzarlo, ma il loro percorso potrebbe non portarli a stare insieme e a essere felici. La vita e i problemi potrebbero infatti ostacolare il loro lieto fine.

Riseborough ha dichiarato:

Ci uniamo nel desiderio di vedere le prove del vero amore e, inoltre, siamo tranquilizzati nel condividere l’uno con l’altro il dolore della sua inevitabile imperfezione. Questa storia è per chiunque abbia potuto, oppure no, fare il sacrificio richiesto dall’amore, per chiunque combatta e accetti chi fa volare la propria anima, per chiunque desideri sentire emozioni, per chi ha provato, e sente tuttora, le sensazioni legate alla gioia dell’amore.

La serie Alice & Jack è composta da sei puntate.

Che ne pensate del trailer di Alice & Jack? Seguirete la serie?

Fonte: Deadline