Showtime ha pubblicato il trailer completo di American Gigolo, la serie remake del film del 1980 che ha lanciato la carriera di Richard Gere.

Il trailer, che potete vedere qui sopra, mostra Julian Kaye (John Bernthal) che cerca di riprendersi la sua vita dopo aver scontato 15 anni di carcere. La serie sarà disponibile dal 9 settembre negli Stati Uniti.

A produrre la serie Nikki Toscano e Russell Rothberg, già realizzatori di The Offer.

La serie American Gigolo ha come star Jon Bernthal, Rosie O’Donnell, Lizzie Brocheré, Gabriel LaBelle, Leland Orser e Wayne Brady.

Bernthal, che è anche produttore della serie, interpreta Julian Kaye 15 anni dopo essere stato arrestato per omicidio. Il protagonista lotta per trovare il suo posto nell’industria del sesso nella moderna Los Angeles mentre cerca la verità sul caso che lo ha condotto in prigione e cerca di ricongiungersi con il suo vero amore Michelle (Gretchen Mol).

