FX ha condiviso il teaser e i poster dei quattro episodi speciali di American Horror Stories che compongono l'”Huluween Event”.

L’appuntamento sugli schermi americani è per il 26 ottobre, giorno in cui tornerà il progetto antologico ideato da Ryan Murphy e Brad Falchuk che propone una storia horror diversa in ogni puntata.

Nel cast di uno degli episodi, che sarà intitolato Tapeworm, ci sarà Lisa Rinna, star del reality show Real Housewives of Beverly Hills. Per ora non sono stati svelati i dettagli della trama.

La serie è prodotta anche da Alexis Martin Woodall, Max Winkler, Manny Coto e Jon Robin Baits.

Ecco anche i poster degli episodi evento:

Che ne pensate del teaser degli episodi speciali di American Horror Stories che compongono l’Huluween Event?

Potete rimanere aggiornati sulla serie grazie ai contenuti pubblicati nella nostra scheda.

Fonte: Deadline