American Horror Stories tornerà sugli schermi di Hulu il 26 ottobre con quattro episodi speciali per Halloween, descritti come ‘Huluween Event’.

La serie antologica è prodotta da Ryan Murphy, Brad Falchuk, Alexis Martin Woodall, Max Winkler, Manny Coto e Jon Robin Baitz.

Per ora non sono stati svelati i dettagli dell’evento o il cast, ma Lisa Rinna, star di Real Housewives of Beverly Hills, è stata scelta per recitare in un episodio intitolato Tapeworm.

Ecco il poster:

Che ne pensate degli episodi speciali di American Horror Stories in arrivo a Halloween?

Lo spinoff di American Horror Story è composto da singole storie di genere horror.

Nei capitoli precedenti hanno recitato Matt Bomer, Billie Lourd, Dylan McDermott, Denis O’Hare, Gabourey Sidibe, Max Greenfield, Paris Jackson, Bella Thorne, Kevin McHale, Danny Trejo, Judith Light, Alicia Silverstone.

Fonte: TVLine