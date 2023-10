FX ha condiviso un nuovo trailer dei quattro episodi speciali di American Horror Stories che compongono l’”Huluween Event”.

Nel video si vedono omicidi, presenze sovrannaturali, situazioni terrificanti, cannibali e tanti altri momenti paurosi.

L’appuntamento sugli schermi americani è per il 26 ottobre, giorno in cui tornerà il progetto antologico ideato da Ryan Murphy e Brad Falchuk che propone una storia horror diversa in ogni puntata.

Nel cast di uno degli episodi, che sarà intitolato Tapeworm, ci sarà Lisa Rinna, star del reality show Real Housewives of Beverly Hills.

Tapeworm racconta quello che accade a una modella emergente che non si fermerà di fronte a nulla nella sua fame per il successo. La puntata è scritta da Joe Baken e diretta da Alexis Martin Woodall.

Nel cast, oltre a Lisa Rinna, ci sono Laura Kariuki, Hazel Graye e Rob Yang.

In Bestie una donna va alla ricerca di una connessione con un amico misterioso online dopo la morte della madre. Nel cast ci sono Emma Halleen, Seth Gabel, Jessica Barden, Jeff Hiller e Amrou Al-Kadhi. Baken ha scritto l’episodio e Max Winkler l’ha diretto.

Il cast di Daphne è composto da Reid Scott, Annie Hamilton, Allegre Heart e Christopher Fitzgerald. Al centro della trama c’è un device IA che si lega al suo utilizzatore. Falchuk e Manny Coto hanno scritto l’episodio diretto da Elegance Bratton.

Organ segue un appuntamento al buio che va molto male. La puntata è scritta da Coto e diretta da Petra Collins.

Nel cast Raul Castillo, Emily Browning, Laila Robins, Havana Rose Liu e Cameron Cowperthwaite.

La serie è prodotta anche da Alexis Martin Woodall, Max Winkler, Manny Coto e Jon Robin Baits.

Fonte: Deadline