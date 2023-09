In onda su Fox

American Horror Story: Delicate, la dodicesima stagione dello show antologico prodotto da Ryan Murphy, ha debuttato sugli schermi americani di FX e online è stato condiviso il video degli inquietanti titoli di testa.

Nel filmato spazio quindi a procedure mediche, feti, ragni, animali, fiori e immagini legate alla maternità, oltre a una carozzina per bambini avvolta dalle fiamme.

La nuova stagione è ispirata al romanzo Delicate Condition scritto da Danielle Valentine. Al centro della trama c’è Anna, una giovane donna convinta che una figura sinistra stia facendo di tutto per assicurarsi che la sua gravidanza non si concluda in modo positivo, mentre gli uomini della sua vita si rifiutano di credere anche a una sola una parola di quello che dice.

Halley Feiffer sarà showrunner della stagione, suddivisa in due parti, oltre ad aver firmato la sceneggiatura delle puntate.

Nel cast ci sono Emma Roberts, Cara Delevingne, Kim Kardashian, Zachary Quinto, Billie Lourd, Denis O’Hare, Odessa A’zion e Leslie Grossman.

Debra Monk avrà poi il ruolo della dottoressa Carla Hill, Annabelle Dexter-Jones quello di Adeline Jouda, Julie White sarà Io Preecher, Michaela Jae Rodriguez interpreta Talia Donovan.

Potete trovare tutte le notizie e le curiosità sulla serie nella nostra scheda.

Che ne pensate dei titoli di testa di American Horror Story: Delicate? Lasciate un commento!

Fonte: ComicBook