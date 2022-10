Dopo le immagini promozionali, FX ha pubblicato il primo teaser trailer di American Horror Story: New York City, la stagione 11 della serie antologica di Ryan Murphy.

Nel teaser trailer, che potete vedere qui sopra, confermano anche la data d’uscita americana, con la premiere fissata per il prossimo 19 ottobre. Con molta probabilità nel nostro paese verrà pubblicata una volta conclusa. Vi aggiorneremo sulle nostre pagine nel caso ci siano novità relative all’uscita della serie.

Nel cast della stagione American Horror Story: NYC, l’undicesima del progetto, ci saranno Zachary Quinto, Joe Mantello, Patti LuPone, Billie Lourd, Denis O’Hare, Leslie Grossman, Sandra Bernhard e Isaac Powell. Tra i nuovi arrivi nel mondo della serie c’è anche Joe Mantello.

Per ora non sono stati svelati i dettagli della trama delle dieci puntate che debutteranno sugli schermi americani di FX mercoledì 19 ottobre.

La storia, come anticipa il titolo, sarà ambientata nella Grande Mela, ma online non è stato aggiunto nessun dettaglio sugli eventi portati sugli schermi.

