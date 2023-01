Hulu ha condiviso il trailer della stagione 3 di Animaniacs, la popolare serie animata. La stagione finale debutterà sugli schermi americani il 17 febbraio e il video regala delle divertenti anticipazioni.

Negli ultimi episodi prodotti dallo show, infatti, ci sarà spazio anche per una parodia di Mad Max: Fury Road. Gli sceneggiatori hanno ideato un approccio esilarante a film classici e molto popolari per divertire i più piccoli e gli adulti.

Nelle ultime dieci puntate ci sarà spazio per nuove avventure di Yakko, Wakko e della loro sorellina Dot, in grado di causare caos nella vita di chiunque. Mignolo e il Prof, invece, continueranno a pianificare il loro percorso per dominare il mondo, situazioni che li porta in reami inaspettati.

I fratellini Warner dovranno quindi fuggire da un videogioco, scoprire i segreti dell’essere influencer teenager, e fuggire dall’isola di uno scienziato pazzo, il tutto mentre trovano il tempo di insegnare agli spettatori la minaccia del riscaldamento globale.

Rob Paulsen torna a doppiare Yakko Warner / Mignolo / Dr. Scratchasniff), Jess Harnell è Wakko Warner, Tress MacNeille sarà Dot. Maurice LaMarche doppia nuovamente il Prof e Squit, e Frank Walker è nuovamente Ralph T. Guard.

Alla produzione vi saranno Steven Spielberg, Sam Register, Darryl Frank, Justin Falvey, e Wellesley Wild, insieme a Gabe Swarr.

Che ne pensate del trailer della stagione 3 della serie animata Animaniacs? Lasciate un commento!

Fonte: Hulu