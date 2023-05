Anna Delvey, la finta ereditiera la cui storia è stata raccontata nella serie Netflix intitolata Inventing Anna, ha annunciato il suo podcast, di cui è stato convidiviso il trailer.

La giovane, tuttora agli arresti domiciliari, ha infatti collaborato con Audio Up e Reunion Audio di Sean Glass per realizzare The Anna Delvey Show, composto da episodi che saranno distribuiti a cadenza settimanale.

Tra gli ospiti annunciati nelle puntate ci sono Julia Cumming, Whitney Cummings, Julia Fox, Jeremy Harris, Emily Ratajkowski e Kenny Schachter.

Le registrazioni avverranno nell’appartamento nell’East Village in cui vive Anna e la giovane parlerà con i suoi ospiti di tematiche come ciò che è giusto e cosa è sbagliato nella società contemporanea e cosa vuol dire andare contro le regole nel 2023.

Delvey ha inoltre debuttato come cantante con una canzone di cui è autrice e che è stata prodotta da Jared Gutsadt, CEO di Audio Up.

Anna ha dichiarato:

Questa sarà la prima volta in cui ho la mia piattaforma per condividere la mia visione personale sul fatto che il pubblico sia rimasto affascinato dalla mia storia e converserò con ospiti provenienti da diversi settori come quello degli affari, dei mezzi di comunicazione, dell’intrattenimento, dell’arte e molto di più. Sono interessata nell’esaminare come andare contro le regole possa delineare la tua vita portandoti al successo e, al tempo stesso, distruggerti, oltre a creare una reazione polarizzante da parte del pubblico.

Jimmy Jellinek di Audio Up ha aggiunto:

The Anna Delvey Show è un’esperienza davvero viscerale che attinge al grande fascino nei confronti di Anna e della sua immagine pubblica. Giusto o sbagliato, molti di noi si ritrovano a fare il tifo per il futuro di Anna ed è quello che lo show esamina.

Che ne pensate del podcast The Anna Delvey Show?

Fonte: Deadline