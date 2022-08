FXX ha condiviso il nuovo trailer della stagione 13 di Archer, in arrivo sugli schermi americani il 24 agosto.

La morte dell’amata attrice Jessica Walter, voce di Malory Archer, ha lasciato un vuoto nel cuore dei fan e anche nella serie. Sterling Archer (H. Jon Benjamin) sarà infatti costretto ad affrontare un mondo senza la madre, cercando così di portare avanti ciò che gli ha insegnato, probabilmente nel modo più imbarazzante possibile.

Nei nuovi episodi The Agency è sotto il controllo di un gruppo di spie conosciuto con il nome di IIA (International Intelligence Agency). Archer e la sua gang faticheranno a trovare la propria identità mentre sono impegnati in strane missioni per Fabian, mentre emerge una domanda: saranno in grado di mantenere la propria indipendenza?

Nel cast di doppiatori della tredicesima stagione ci sono Aisha Tyler, Judy Greer, Chris Parnell, Amber Nash, Reed, e Lucky Yates. Tra le guest star ci sono invece Kenan Thompson, Alison Pill, Christian Slater, Kayvan Novak, e Stephen Tobolowsky.

Fonte: ComicBook