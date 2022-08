La stagione 4 di Atlanta ha ora un nuovo trailer che ne svela anche la data di uscita sugli schermi di FX: giovedì 15 settembre.

I fan potranno vedere, in quella data, le prime due puntate delle dieci previste per il capitolo finale del progetto.

La storia riprenderà con Earn (Donald Glover), Alfred ‘Paper Boi’ Miles (Brian Tyree Henry), Darius (LaKeith Stanfield) e Van (Zazie Beetz) che sono ritornati nella loro città natale. La domanda è però se loro sono cambiati o è Atlanta a essere cambiata? I protagonisti, negli episodi precedenti, erano infatti stati in tour in Europa, vivendo delle esperienze che potrebbero aver lasciato il segno.

Nel team della produzione ci sono Donald Glover, Stephen Glover, Hiro Murai, Stefani Robinson, Paul Simms, e Dianne McGunigle.

La terza stagione ha ottenuto tre nomination agli Emmy, tra cui quelle assegnate a Glover come Miglior Attore in una Comedy e a Hiro Murai come Miglior Regia in una serie comedy.

Fonte: Deadline