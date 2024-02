Da tempo si parla della possibile realizzazione di un reboot di Battlestar Galactica e Katee Sackhoff ha ora rivelato se sarebbe disposta a essere coinvolta.

La serie andata in onda dal 2004 al 2009 era una nuova versione di quella del 1978 e raccontava la storia dell’equipaggio di una nave spaziale in viaggio verso la Terra e alle prese con una temibile minaccia. Nel cast c’erano anche Edward James Olmos, Mary McDonnell, Jamie Bamber, James Callis, Tricia Helfer, e Grace Park.

Katee, durante il podcast Inside of You with Michael Rosenbaum, ha quindi parlato della possibilità di riprendere il ruolo di Kara “Starbuck” Thrace. L’attrice ha spiegato:

Dipende dallo script. Dipenderebbe certamente da chi è coinvolto nella sceneggiatura e chi è alla guida del progetto.

Nel 2019 si era annunciato lo sviluppo di una serie di Battlestar Galactica che vede Sam Esmail coinvolto come produttore e aveva Michael Lesslie, sceneggiatore di Hunger Games: la ballata dell’usignolo e del serpente, come showrunner prima del suo abbandono al progetto per occuparsi di Maddaddam, adattamento del romanzo di Margaret Atwood destinato a Hulu.

Pochi giorni fa Derek Simonds è stato assunto per sostituire Lesslie in veste di sceneggiatore e produttore esecutivo insieme a Esmail e Chad Hamilton.

Che ne pensate? Sperate che Katee Sackhoff partecipi al reboot di Battlestar Galactica?

