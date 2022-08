ABC ha condiviso il teaser della stagione 3 di Big Sky, intitolata Deadly Trails.

Nel video, narrato da Reba McEntire, si possono vedere anche le prime immagini di Jensen Ackles.

L’appuntamento per i fan americani della serie è stato fissato per mercoledì 21 settembre e nelle nuove puntate le detective private Cassie Dewell e Jenny Hoyt, interpretate da Kylie Bunbury e Katheryn Winnick, saranno affiancate dallo sceriffo Beau Arlen, affidato ad Ackles che era apparso nel finale della seconda stagione.

I tre dovranno cercare di mantenere l’ordine nella città di Helena, Montana, grazie alle loro capacità investigative.

Quando una gita guidata dalla carismatica Sunny Barnes (Reba McEntire) finisce in modo drammatico, i tre dovranno affrontare il mistero più grande della loro carriera, non potendosi fidare di nessun campeggiatore e ritrovandosi alle prese con pericoli in ogni angolo.

Nel cast della terza stagione ci sono anche Luke Mitchell nel ruolo di Cormac, figlio di Sunny, Henry Ian Cusick che sarà Avery, Anirudh Pisharody e Madalyn Horcher nel ruolo di una giovane coppia di New York, e Seth Gabel nei panni di Walter, un recluso che vive immersa nella natura del Montana.

Tra gli interpreti anche Jamie-Lynn Sigler e J.Anthony Pena, interpreti di Tonya e Mo Poppernak.

Che ne pensate del teaser della stagione 3 di Big Sky? Lasciate un commento!

Fonte: TVLine