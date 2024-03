Il 23 aprile arriverà su Netflix la nuova serie italiana Briganti, di cui è stato diffuso il trailer.

I protagonisti saranno Michela De Rossi nel ruolo di Filomena, Ivana Lotito nella parte di Ciccilla e Matilda Lutz nel ruolo di Michelina De Cesare. Marlon Joubert interpreterà Giuseppe Schiavone, Orlando Cinque interpreta Pietro Monaco e Pietro Micci è Fumel. Nel cast ci saranno anche: Gianmarco Vettori (Marchetta), Federico Ielapi (Jurillo), Giulio Beranek (Francesco Guerra), Adriano Chiaramida (Antonio Monaco) e Leon de la Vallée (Celestino).

La serie Briganti è stata creata dal collettivo GRAMS*, composto da Antonio Le Fosse, Re Salvador, Eleonora Trucchi, Marco Raspanti e Giacomo Mazzariol. Gli episodi sono stati diretti da Steve Saint Leger (Vikings, Vikings: Valhalla), Antonio Le Fosse (Baby), e Nicola Sorcinelli (Balcanica).

La serie è liberamente ispirata a persone realmente esistite e sarà un’avventura fatta di ribellione, amore e coraggio sulle tracce di un leggendario tesoro del sud.

La storia parte nel 1862 quando Filomena (Michela De Rossi), di origini contadine, è sposata con un ricco possessivo e violento. Ribellandosi al suo destino è costretta a rifugiarsi nei boschi popolati da pericolosi briganti, non prima di essersi impossessata della mappa per l’introvabile Oro delle Camicie Rosse. Lì viene catturata dalla banda Monaco, proprio mentre sulle sue tracce si mette un audace e misterioso cacciatore di taglie, Sparviero. In un Sud Italia impoverito e sfruttato dall’occupazione piemontese i destini di Filomena e Sparviero si uniranno in un’epica caccia al mitico tesoro, che vedrà i briganti contro l’appena costituito Regno d’Italia, ma anche briganti contro briganti. La guerra sarà vinta da chi per primo si impossesserà dell’oro.

Che ne pensate del trailer di Briganti? Seguirete la serie?

