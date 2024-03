You

Nel cast della stagione 5 di You ci saranno anche Anna Camp e Griffin Matthews.

L’ultima stagione dello show con star Penn Badgley arriverà prossimamente sugli schermi di Netflix.

Nelle puntate della serie ispirata ai romanzi di Caroline Kepnes, Camp avrà il doppio ruolo di Raegan e Maddie Lockwood, due gemelle che sono cognate di Joe Goldberg. Raegan viene descritta come la CEO astuta e tagliagole della Lockwood Corp, che ha puntato al trono dell’azienda ed è disposta a distruggere ogni avversario, a prescindere che sia parte della sua famiglia. Maddie, invece, ha divorziato tre volte e lavora come PR, ma in realtà, sotto la sua facciata frivola, è un’esperta manipolatrice.

Matthews sarà invece Teddy Lockwood, cognato sarcastico e leale di Joe Goldberg, Il giovane è un confidente che è non è mai stato accettato completamente dalla famiglia Lockwood. Teddy porta autenticità ed empatia a una famiglia per cui quelle cose rappresentano un concetto sconosciuto.

Che ne pensate dell’arrivo di Anna Camp e Griffin Matthews nel cast della stagione 5 di You?

Fonte: Variety

