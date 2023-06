In occasione del Tudum, Netflix ha svelato un nuovo video dedicato alla quinta e ultima stagione di You. Nel video, Penn Badgley parla in super anticipo dei nuovi episodi, che usciranno nel 2024. “Penso che siano rimaste molte cose in sospeso nel passato di Joe,” spiega Badgley anticipando un gran finale.

L’attore riprenderà il ruolo del serial killer Joe, mentre il team della produzione dovrà fare i conti con l’assenza di Sera Gamble. La showrunner, che resterà coinvolta come produttrice esecutiva insieme a Greg Berlanti, ha infatti rinunciato all’incarico per occuparsi di altri progetti e verrà sostituita da Michael Foley e Justin W. Lo.

La storia ritornerà negli Stati Uniti, a New York, dove era iniziata.

Trovate tutte le notizie sulla serie nella nostra scheda.

