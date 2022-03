Hulu ha pubblicato un secondoper, nuova serie crime con protagonista

Lo show debutterà il 9 maggio negli Stati Uniti, e al fianco di Jessica Biel ci saranno anche Timothy Simons (Veep), Melanie Lynskey (Yellowjackets), Pablo Schreiber (Halo) e Raúl Esparza (Dopesick). Non sappiamo ancora come verrà distribuita nel nostro paese, ma vi aggiorneremo sulle nostre pagine non appena avremo novità.

Il teaser, che potete vedere qui sopra, vede Jessica Biel sporcarsi di sangue, probabilmente dopo l’omicidio della vicina di casa.

Per quanto riguarda Candy, la storia sarà ambientata negli anni ’80 in Texas, dove Candy Montgomery (Jessica Biel) sembra avere una vita perfetta con un amorevole marito, una figlia e un figlio, una bella nuova casa. La donna nasconde però un lato oscuro e uccide la sua amica Betty (Melanie Lynskey), con cui va in chiesa, con un’ascia.

