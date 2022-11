La stagione 2 di Chucky si concluderà con un episodio ambientato a Natale, come confermato dal promo condiviso online.

La puntata, intitolata Chucky Actually, mostrerà dei terrificanti eventi ambientati durante le feste natalizie e sarà trasmesso mercoledì prossimo su USA Network e Syfy.

I fan americani hanno inoltre potuto assistere, nell’episodio 7 della seconda stagione, a degli eventi che hanno concluso una parte del racconto iniziata 30 anni fa.

Non proseguite, ovviamente, con la lettura se non volete anticipazioni.

Nella puntata Jake, Devon e Lexy sono insieme al “Chucky Buono” che dovrebbe “accogliere” “Chucky Prime”, la versione del serial killer con la voce di Brad Dourif che condivide un corpo con Nice Pierce (Fiona Dourif). Andy, inoltre, è sopravvissuto all’esplosione del furgoncino mostrata nel primo episodio, mentre Kyle ha portato Glenda e Nica nell’area frequentata da Chucky.

L’episodio mostra le confessioni di ogni personaggio prima dell’esorcismo del Chucky Buono, offrendo nuovi dettagli sugli eventi mostrati. Andy ritrova Christine, oltre a incontrare Nica per la prima volta. Chucky Prime, ovvero l’originale Charles Lee Ray, si ritrova quindi dentro il corpo della versione buona e la Dottoressa Mixter fugge con lui, costringendo Andy a inseguirlo e, successivamente, a sparare, uccidendo Chucky.

Andy e Kyle si sentono così finalmente liberi e parlano del loro futuro, ammettendo che sono molti decenni che non si sentivano in grado di farlo. La serie mostra quindi una scena tratta dal film La bambola assassina 2 in cui si vedono i due personaggi da ragazzini dopo che escono dalla fabbrica delle bambole e si pongono delle domande su cosa accadrà in futuro.

La serie Chucky prosegue però con una sequenza in cui la Dottoressa Mixter sta fuggendo in macchina, dando quindi spazio a un flashback in cui la donna si confessa con Padre Bryce (Devon Sawa) e promette di liberare Chucky per farlo agire di nuovo, mostrandola poi mentre ride in un modo molto conosciuto dalla saga horror.

Bisognerà quindi attendere la puntata ambientata a Natale della stagione 2 di Chucky per scoprire in che modo proseguirà la storia.

