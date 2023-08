Dal gennaio 2022 in onda su Italia 1

Un divertente teaser annuncia la data di uscita della stagione 3 della serie Chucky.

Nel video la bambola assassina con la voce di Brad Dourif svela che l’appuntamento è previsto per il 4 ottobre su USA e Syfy, mentre il giorno dopo le puntate saranno disponibili su Peacock.

Il filmato è stato ideato come una conferenza stampa durante la quale Chuck dichiara che farà di tutto per obbligare a vedere la serie.

Chucky inoltre conferma che Devon Sawa tornerà nel ruolo di un altro personaggio e Jennifer Tilly farà ancora una volta parte del cast.

Nella serie Chucky cerca di vedicarsi dei teenager che hanno ostacolato il suo piano di invadere gli ospedali pediatrici americani: Jake (Zackary Arthur), Devon (Björgvin Arnarson) e Lexy (Alyvia Alyn Lind), oltre alla sua ex Tiffany che è diventata sua nemica. La serie è creata e prodotta da Don Mancini.

Fonte: Peacock