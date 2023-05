In occasione della prima mondiale di Citadel, ora su Prime Video, abbiamo scambiato due chiacchiere anche con Stanley Tucci, che nella serie interpreta Bernard Orlick.

L’attore ha parlato di come ha plasmato il personaggio, spiegando di aver trascorso molto tempo a crearlo con i realizzatori:

Abbiamo parlato per molto tempo del personaggio, del suo passato, e di quanto tempo si fosse dedicato a questo lavoro, perché la storia è cambiata continuamente, quindi anche il suo passato. Ne abbiamo parlato per un bel po’. Una volta che abbiamo deciso chi fosse nello specifico e perché facesse parte di Citadel, e cosa fosse successo e quali fossero le cause della caduta dell’organizzazione, abbiamo preso la direzione necessaria.