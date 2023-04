Citadel si appresta finalmente ad approdare su Prime Video da domani 28 aprile, ma si tratterà solo del primo tassello di un nuovo, ambizioso universo.

Matilda De Angelis sarà la protagonista della nuova serie local Original di spionaggio, prima produzione locale nel franchise di Citadel in attesa che la storia tocchi altri paesi come India, Francia e Messico.

La serie, diretta da Arnaldo Catinari (Suburra), è stata scritta da Alessandro Fabbri – che ricopre anche il ruolo di head writer -, Ilaria Bernardini, Laura Colella, Gianluca Bernardini e Giordana Mari. Alla produzione troviamo Gina Gardini, in veste di showrunner, accanto a Riccardo Tozzi, Marco Chimenz e Giovanni Stabilini per Cattleya, la società di produzione di grandi successi internazionali acclamati dalla critica come Gomorra, Zero Zero Zero e Suburra.

“Oh, sarà magnifica” ha dichiarato Priyanka Chopra Jonas a Badtaste.it in occasione della prima mondiale di Citadel qualche giorno fa. “Prima di tutto è un’attrice incredibile, e poi la parte che avrà nella serie lascerà la gente a bocca aperta“.

“Matilda è strepitosa” ha commentato Anthony Joe Russo prima che suo fratello facesse eco alle sue parole. “La adoriamo, è un’attrice pazzesca“.

Poi, sulla serie italiana, hanno aggiunto:

Le scene che abbiamo visto ci hanno fatto lasciato a bocca spalancata. Ci siamo detti: “Oddio, adesso dobbiamo rimboccarci le maniche con la nostra serie“. Gomorra e ZeroZeroZero sono due delle mie serie preferite dell’ultimo decennio. Non potremmo essere più fortunati di lavorare con quella squadra.

Nel cast della produzione italiana anche Lorenzo Cervasio, Maurizio Lombardi, Thekla Reuten, Julia Piaton, Filippo Nigro e Bernhard Schütz.

Crediti: Andrew Timms | Marco Azzani, Matilda De Angelis, Gina Gardini, Davide Nardini

Ecco anche un reel che abbiamo dedicato all’intervista:

