Prime Video: le 7 serie imperdibili in uscita nel 2026

Pubblicazione: 31 marzo alle 08:00

Il 2026 segna un punto di svolta per Prime Video. Mentre le piattaforme streaming continuano a combattere una guerra senza esclusione di colpi per conquistare gli abbonati, Amazon ha deciso di giocare la carta dei grandi franchise e degli adattamenti che i fan stavano aspettando da anni. La strategia è chiara: pescare dalle proprietà intellettuali più amate, dai libri che hanno dominato le classifiche ai videogiochi che hanno segnato una generazione, passando per rivisitazioni audaci di classici del cinema.



Il risultato è una lineup che mescola nostalgia, innovazione e rischio calcolato. Si va dal noir in bianco e nero di Nicolas Cage nei panni di Spider-Man anni '30 alla rivisitazione adolescenziale di Elle Woods prima di Harvard, passando per il ritorno di Carrie White sotto la regia visionaria di Mike Flanagan. Non sono semplici operazioni commerciali: ogni progetto porta con sé una promessa di qualità e un tentativo di dire qualcosa di nuovo su storie che pensavamo di conoscere già.

1. Off Campus

Off Campus - Prime Video

Off Campus, la serie tratta dai romanzi di Elle Kennedy che hanno conquistato BookTok, arriverà il 13 maggio 2026. Per chi non ha mai sentito parlare di questi libri, sappiate che hanno venduto milioni di copie trasformando il romance sportivo universitario in un fenomeno culturale. La storia segue Hannah Wells, studentessa di musica che odia l'hockey, e Garrett Graham, il classico playboy della squadra. L'attrazione tra opposti è la premessa, ma i libri hanno saputo andare oltre i cliché esplorando vulnerabilità, ambizioni e la complessità delle relazioni moderne.



Con Ella Bright e Belmont Cameli nei ruoli principali, la serie parte dal primo romanzo, The Deal, e promette di catturare quella miscela di leggerezza, sensualità e autenticità emotiva che ha reso i libri così popolari. Il tempismo è perfetto: arriva sulla scia del successo clamoroso di Heated Rivalry, dimostrando che il pubblico ha fame di storie romantiche ben scritte che non abbiano paura di essere quello che sono.

2. Spider-Noir

Spider-Noir - Prime Video

Due settimane dopo, il 27 maggio, arriva Spider-Noir. Ed è qui che le cose si fanno davvero interessanti. Questa è la prima serie live-action ambientata nell'universo di Spider-Man, e già solo per questo meriterebbe attenzione. Ma c'è di più: Nicolas Cage torna a interpretare una variante del personaggio che aveva già prestato la voce in Spider-Man: Un nuovo universo, questa volta in carne e ossa.



Ambientata negli anni '30, la serie racconta di Ben Reilly, ex supereroe conosciuto come The Spider, ora ridotto a fare il detective privato in una New York che non riconosce più. Quando un caso particolare lo riporta alla sua vecchia identità, Ben deve fare i conti con una città cambiata e con i fantasmi del suo passato. Lamorne Morris, che molti ricordano come Winston in New Girl, interpreta Robbie Robertson, giornalista e migliore amico di Ben.



La scelta più audace riguarda però la presentazione: Prime Video offrirà la serie sia in bianco e nero che a colori, lasciando agli spettatori la possibilità di scegliere. È un tributo all'estetica noir che pervade la storia, ma anche un esperimento interessante su come il colore influenzi la percezione narrativa. Cage, del resto, è sempre stato attratto da progetti che osano, e Spider-Noir sembra perfetto per il suo talento nel bilanciare intensità drammatica e consapevolezza ironica.

3. Elle

Elle - Prime Video

Il primo luglio 2026 tocca a Elle, il prequel delle avventure di Elle Woods prima che indossasse il famoso tailleur rosa e conquistasse Harvard. Con Reese Witherspoon come produttrice esecutiva, la serie ci riporta agli anni '90 per esplorare l'adolescenza di Elle. Lexi Minetree interpreta la giovane protagonista, affiancata da June Diane Raphael ed Tom Everett Scott nei panni dei genitori.



L'operazione è rischiosa: Legally Blonde è un cult che ha definito un'estetica e un messaggio femminista pop che resiste ancora oggi. Toccare quell'equilibrio perfetto tra commedia, cuore e empowerment non è semplice. Ma l'approccio period, ambientato in un'epoca di riferimenti culturali riconoscibili, potrebbe dare alla serie un'identità propria. Elle adolescente permette di esplorare come si sia formata quella sicurezza in se stessa che la caratterizza, quali battaglie abbia dovuto combattere per rimanere fedele a se stessa in un mondo che la sottovalutava.

4. Kill Jackie

Kill Jackie - Prime Video

Sempre nel 2026, anche se senza una data precisa, arriverà Kill Jackie con Catherine Zeta-Jones. Tratta dal romanzo The Price You Pay di Nick Harkaway, la serie in otto episodi segue Jackie Price, ex trafficante internazionale di droga che ha cercato di rifarsi una vita come mercante d'arte. Quando scopre di essere nel mirino di un'organizzazione di sicari chiamata The Seven Demons, i vecchi istinti tornano a galla.



Zeta-Jones è sempre stata magnetica nei ruoli che richiedono eleganza letale, e Jackie Price sembra scritto per lei. La serie promette azione, suspense e una protagonista complessa che deve confrontarsi con le conseguenze delle scelte del passato. Non è solo revenge thriller: è una riflessione su quanto sia difficile davvero cambiare vita quando il passato ha radici così profonde.

5. Carrie

Poi c'è Carrie. Mike Flanagan, il re dell'horror televisivo contemporaneo dopo The Haunting of Hill House e Midnight Mass, si confronta con uno dei romanzi più iconici di Stephen King. Non si tratta di un semplice remake: Flanagan ha parlato di "re-immaginazione", e conoscendo il suo lavoro possiamo aspettarci che mantenga il cuore della storia aggiungendo strati di complessità psicologica.



Summer H. Howell interpreta Carrie White, con Samantha Sloyan nei panni della madre Margaret, figura di fanatismo religioso e abuso. Siegel e Rahul Kohli, collaboratori storici di Flanagan, completano un cast che promette intensità. Il romanzo di King esplorava bullismo, repressione sessuale, alienazione adolescenziale e violenza come conseguenza inevitabile di tutto questo. Flanagan ha dimostrato più volte di saper trattare il trauma con sensibilità e profondità: la sua Carrie potrebbe essere la versione definitiva che la storia merita.

6. Blade Runner 2099

Blade Runner 2099 - Prime Video

Blade Runner 2099 rappresenta forse il progetto più ambizioso. Sequel di Blade Runner e Blade Runner 2049, la miniserie prosegue l'esplorazione del mondo creato da Philip K. Dick e portato sullo schermo da Ridley Scott. Michelle Yeoh interpreta Olwen, una replicante che si avvicina alla fine della sua vita programmata, mentre Hunter Schafer è Cora, presumibilmente un'altra replicante.



La scelta di centrare la narrazione dal punto di vista dei replicanti è storica per il franchise. Finora, anche quando i film hanno generato empatia per questi esseri artificiali, la prospettiva rimaneva principalmente umana. Qui, per la prima volta, vivremo quella realtà dall'interno: cosa significa sapere esattamente quando morirai, essere consapevole di essere stato creato, dover lottare per il riconoscimento della propria umanità.



Yeoh porta con sé un'autorevolezza e una profondità emotiva che potrebbero rendere Olwen un personaggio iconico quanto Roy Batty o Rachael. Il mondo di Blade Runner, con la sua estetica cyberpunk decadente e le sue domande esistenziali sull'identità e la coscienza, non è mai stato così rilevante in un'epoca di intelligenza artificiale e dibattiti sulla natura della mente.

7. Life Is Strange

Life Is Strange - Prime Video

Life Is Strange, adattamento dell'acclamata serie di videogiochi, dovrebbe arrivare tra il 2026 e il 2027. Max, interpretata da Tatum Grace Hopkins, è una studentessa di fotografia che scopre di poter riavvolgere il tempo dopo aver salvato la vita della sua vecchia amica d'infanzia Chloe, che ha il volto di Maisy Stella.



Il videogioco originale ha commosso milioni di giocatori con la sua storia di amicizia, scelte morali impossibili e le conseguenze del potere. Max e Chloe indagano sulla scomparsa misteriosa di una studentessa, ma è il legame tra loro due il vero cuore pulsante della narrazione. Tradurre l'interattività del gioco in forma televisiva è una sfida: Life Is Strange funzionava perché il giocatore doveva fare quelle scelte impossibili in prima persona.



Ma se la serie riuscirà a mantenere l'intimità emotiva, l'atmosfera malinconica del Pacifico nord-occidentale e la complessità dei personaggi, potrebbe diventare qualcosa di speciale. Il tema del potere e della responsabilità, del voler cambiare il passato e scoprire che ogni azione ha un prezzo, ha un potenziale narrativo enorme.