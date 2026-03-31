Tomb Rider: le riprese del reboot con Sophie Turner sono bloccate (e il motivo preoccupa Amazon)

Pubblicazione: 31 marzo alle 09:00

Le riprese della serie Tomb Raider targata Prime Video hanno subito una battuta d'arresto inaspettata. Sophie Turner, protagonista assoluta del progetto nei panni dell'iconica Lara Croft, ha riportato un infortunio che ha costretto la produzione a una pausa forzata. La notizia arriva a poco più di due mesi dall'annuncio ufficiale dell'inizio delle riprese, quando Amazon aveva condiviso la prima immagine dell'attrice britannica nel ruolo che ha fatto sognare generazioni di videogiocatori e cinefili.



Amazon MGM Studios ha rilasciato una dichiarazione ufficiale a Entertainment Weekly per chiarire la situazione: "Sophie Turner ha recentemente subito un infortunio minore. In via precauzionale, la produzione è stata brevemente sospesa per consentirle di recuperare. Non vediamo l'ora di riprendere le riprese il prima possibile". La formulazione dello statement lascia trasparire l'ottimismo dello studio, che sottolinea la natura contenuta dell'incidente e il carattere temporaneo dello stop.



Al momento non è stata annunciata alcuna finestra di uscita ufficiale per la serie, il che significa che è difficile valutare se questo stop temporaneo avrà ripercussioni sulla data di debutto. Le produzioni televisive moderne dispongono di margini di manovra nei loro calendari, specialmente quando si tratta di progetti ad alto budget come questo. La prudenza dimostrata da Amazon nel fermare le riprese piuttosto che rischiare di aggravare l'infortunio dell'attrice principale testimonia un approccio responsabile alla gestione della produzione.

La serie di Prime Video punta a distinguersi non solo come primo adattamento seriale live-action, ma anche grazie alla visione di Phoebe Waller-Bridge, nota per la sua capacità di creare personaggi femminili tridimensionali, ironici e profondamente umani. La combinazione tra il suo storytelling sofisticato e l'azione adrenalinica tipica del franchise potrebbe risultare vincente.



Ora l'attesa è per il recupero completo di Sophie Turner e la ripresa delle riprese. Gli appassionati dovranno pazientare ancora un po' prima di vedere questa nuova versione di Lara Croft in azione, ma le premesse suggeriscono che l'attesa potrebbe valerne davvero la pena.

Amazon ha investito pesantemente in questo progetto, e la cura dimostrata nel proteggere la salute della protagonista è il primo segnale di un approccio serio e lungimirante a quello che potrebbe diventare uno dei pilastri del catalogo Prime Video nei prossimi anni.