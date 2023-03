Citadel: i creatori e i protagonisti della serie ci svelano il primo trailer!

Prime Video ha lanciato oggi lo spettacolare primo trailer di Citadel, la serie prodotta dai Fratelli Russo con protagonisti Richard Madden e Priyanka Chopra che farà il suo debutto sul servizio streaming in tutto il mondo il 28 aprile con i primi due episodi e poi con un episodio alla settimana (per un totale di sei episodi).

In occasione dell’uscita del trailer, che potete vedere qui sopra, abbiamo partecipato a un incontro stampa con i produttori Anthony & Joe Russo, con il produttore e sceneggiatore David Weil e con i due protagonisti.

Lo sceneggiatore David Weil ha presentato la storia, perfettamente definita da una frase presente nel trailer, “Devi ricordare il passato per salvare il futuro”:

Costata 250 milioni di dollari, la serie è tra le più costose mai prodotte, e dalle prime immagini che possiamo vedere nel trailer promette davvero di essere un grande mix di azione e intrigo dal forte respiro internazionale. Citadel è infatti un progetto unico nel suo genere, come hanno spiegato i Fratelli Russo:

Anthony Russo: Io e Joe non avevamo mai sentito una premessa simile. Questa serie è veramente ambiziosa, e ha una natura globale. Sono anni che lavoriamo a questo tipo di idee che coinvolgano l’intera comunità cinematografica globale, e cercavamo la storia giusta per questo tipo di cosa.

Joe Russo: È un evento televisivo davvero unico. Il concept ci è stato proposto da Jennifer Salke, capo di Amazon Studios, qualche tempo fa: una storia che parte da una serie principale, affiancata poi da una ramificazione di serie regionali con talent, creatori e maestranze regionali. L’obiettivo è creare una narrazione globale a mosaico. Con i film dei Marvel Studios abbiamo viaggiato molto in giro per il mondo, e quindi questo approccio ci ha affascinati subito.

Lo sceneggiatore David Weil ha spiegato di avere il titolo di “Spy Master”, un ruolo di guida per tutte le serie internazionali:

Joe Russo: È il concetto stesso alla base della serie: raccontare storie da tutto il mondo. Abbiamo concluso da poco la produzione in Italia, e a breve inizieranno quella in India. Valencia è incredibile, non avevamo ancora mai girato lì e c’è una sequenza davvero climatica nella serie.

I produttori hanno spiegato che una delle grandi differenze tra Citadel e altre serie ambiziose è il fatto che si tratta di un’idea originale, non basata su una proprietà intellettuale esistente:

David Weil: Questo ci permette anche di sognare. Se i creatori in Italia o in India ci chiamano e propongono qualcosa, abbiamo la libertà di aggiungere questo materiale, creando magari dei personaggi inediti.

A guidare la serie principale sono i due protagonisti, Priyanka Chopra e Richard Madden, che interpretano rispettivamente Mason Kane e Nadia Sinh. Verso di loro i produttori hanno avuto parole molto positive:

Joe Russo: Priyanka e Richard sono eccezionali nella serie. Quello che io e Anthony amiamo di questo progetto è il fatto che sia un high concept. Loro due interpretano due versioni diverse dello stesso personaggio, per via della cancellazione della memoria, e così hanno dovuto creare delle personalità differenti che progressivamente creano conflitti tra loro. Non ho mai visto una cosa del genere, con personaggi che hanno delle crisi di coscienza con le loro personalità precedenti.

Gli attori hanno presentato Mason e Nadia:

Priyanka Chopra: Nadia ha un fardello molto pesante riguardo il suo passato, e deve tenere la testa alta mentre la sua vita cambia intorno a lei. Penso che questo la renda molto interessante da interpretare, ogni scelta che fa riconduce a questo peso che ha sulle spalle. Richard e io abbiamo lavorato molto bene insieme. Questa è stata un’esperienza veramente ambiziosa e se io e lui non ci fossimo capiti così bene non ce l’avremmo fatta, probabilmente. È una serie totalmente non lineare , le storie dei protagonisti vanno continuamente avanti e indietro, quindi per noi non è stato semplice, è stato come decifrare una specie di puzzle.

Richard Madden: Mason è un personaggio molto complicato, e la cosa bella dell’interpretarlo è che incarna due personaggi molto diversi… nella stessa persona. Ciascuna versione propone aspetti molto diversi dello stesso essere umano. Un lato ha molti traumi e cicatrici del passato, l’altro invece è nuovo, non ha tutto questo fardello sulle spalle. Non è stato facile concentrarsi su una versione alla volta del personaggio: la sceneggiatura li metteva spesso uno contro l’altro, e nella serie scopriamo quali elementi entrambi hanno in comune. C’è qualcosa che ti rende umano alla radice, qualcosa di scollegato dalle esperienze della tua vita.

I due protagonisti hanno sottolineato quanto l’azione sia fondamentale nella serie, con un valore narrativo. Priyanka Chopra si è procurata anche una cicatrice:

Le scelte che i due protagonisti fanno nelle scene d’azione sono guidate dalle loro emozioni, e per me questo è qualcosa di molto diverso dal solito.

I due produttori hanno infine spiegato cosa rende questa serie un progetto davvero unico e mai fatto prima:

Joe Russo: La distribuzione digitale di Amazon è unica al mondo, e ogni regione del mondo diventa importante per raccontare una storia simile. Chiunque abbiamo coinvolto ha la stessa importanza, non è una serie americana per il pubblico globale. Questo approccio non sarebbe stato possibile attraverso una distribuzione cinematografica. Creiamo un mondo in cui regioni diverse hanno storie singole. Non avete mai visto niente di simile perché la tecnologia e la compagnia a monte di tutto questo… sono in grado di realizzare qualcosa di inedito. E il pubblico è pronto per qualcosa di inedito, così come noi narratori siamo felici di lavorare con un formato inedito.

Anthony Russo: Negli ultimi anni abbiamo visto emergere due trend nel modo di raccontare: ci stiamo appassionando di universi narrativi, con personaggi che si muovono in iterazioni diverse, e stiamo assistendo anche all’ascesa di narrazioni globali che non siano per forza in inglese, con culture che si incontrano. E questa serie unisce entrambe questi aspetti.