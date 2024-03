Joel McHale, ospite del podcast Inside of You condotto da Michael Rosenbaum, è tornato a parlare di Chevy Chase e dei problemi affrontati sul set della serie Community.

L’interprete di Jeff Winger ha spiegato al collega:

C’è un capitolo nel libro che ho scritto sul lottare contro di lui, come combatterlo… Abbiamo litigato molte volte. Ci sono state spinte e spintoni… Era un gioco avanzato. Sai come è quella situazione… Non era divertente. Ed è finita per diventare un po’ controverso. Si arrivava a quel punto in cui ero… Beh… Sono finito nei guai una volta perché gli ho causato un infortunio. Sì, gli ho lussato la spalla.

Joel ha continuato:

Ha da poco partecipato al podcast di Marc Maron e sono usciti tutti questi titoli perché ha detto una cosa tipo ‘Non ho trovato lo show divertente e non volevo essere lì’, e la mia risposta è ‘Sì, il sentimento è reciproco riguardante il tuo atteggiamento e non dovevi esserci’.

Chase, recentemente, ha dichiarato apertamente che non ha apprezzato la sua esperienza sul set della serie, criticando persino il suo personaggio. Donald Glover, a sua volta, ha accennato in più occasioni ai problemi avuti durante le riprese con il collega e lo showrunner Dan Harmon, durante un party per la conclusione dello show, non aveva esitato a dichiarare ‘Fanculo Chevy’, venendo seguito nella sua esclamazione dai presenti. Harmon era quindi stato licenziato, mentre Chase era rimasto fino alla conclusione della quarta stagione. Il suo personaggio era stato successivamente fatto uscire definitivamente di scena.

Che ne pensate dei commenti di Joel McHale all’esperienza vissuta sul set di Community accanto a Chevy Chase? Siete dispiaciuti che tra i due attori non ci sia un buon rapporto?

Tutte le notizie su Community le potete trovare nella nostra scheda.

Vi ricordiamo infine che trovate BadTaste anche su TikTok.

Fonte: Inside of you