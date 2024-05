Prime Video ha condiviso online il teaser trailer della nuova serie Cross, tratta dai romanzi scritti dall’autore di best-seller James Patterson, creata dallo showrunner e scrittore Ben Watkins.

Il progetto Amazon Original, prodotto da Paramount Television Studios e Skydance Television, ha inoltre ottenuto il rinnovo per la seconda stagione.

Ben Watkins ha creato lo show basato sui personaggi creati da Patterson.

Nel cast della seconda stagione ci saranno anche Wes Chatham (The Expanse, Ahsoka), Matthew Lillard (Five Nights at Freddy’s), e Jeanine Mason (Grey’s Anatomy); Johnny Ray Gill (Underground) sarà invece promosso a presenza regolare.

Tra li interpreti ci sono Isaiah Mustafa, Juanita Jennings, Alona Tal, Samantha Walkes, Caleb Elijah, Melody Hurd, Jennifer Wigmore, Eloise Mumford, e Ryan Eggold.

Alex Cross è un detective e psicologo forense, in grado di indagare nella psiche dei killer e delle sue vittime per identificare, e catturare, gli assassini.

Alis Hodge, oltre a essere protagonista, è anche produttore della serie.

Vernon Sanders, responsabile dei progetti televisivi di Amazon MGM Studios, ha dichiarato:

Portare in vita uno dei personaggi letterari più iconici di James Patterson per i nostri clienti a livello globale di Prime Video è stato un sogno che diventa realtà e non vediamo l’ora che tutti vedano la dinamica performance di Aldis Hodge nella parte di Cross. Ben Watkins e il suo team hanno creato qualcosa di unico all’interno del genere crime-thriller che i fan da lungo tempo e quelli nuovi apprezzeranno. E con oltre 30 romanzi scritti da Patterson in cui appare Alex Cross come protagonista, è stata una scelta facile rinnovare Cross per una seconda stagione.

Ben Watkins ha sottolineato che è elettrizzato nell’occuparsi di un secondo capitolo della serie e ottenere il rinnovo per una stagione 2 ancora prima del debutto della prima dimostra il valore del progetto e la fiducia del team al lavoro sulla serie.

Nel team della produzione ci saranno anche Jim Dunn, Sam Ernst, Craig Siebels, James Patterson, Bill Robinson, Patrick Santa e David Ellison, Dana Goldberg e Matt Thunell di Skydance Television.

Nella seconda stagione della serie Dunn ed Ernst saranno co-showrunner insieme a Watkins.

Che ne pensate del teaser trailer della serie Cross, tratta dai romanzi di James Patterson?

Fonte: Comunicato stampa Amazon

