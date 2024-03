Crunchyroll ha annunciato che a ottobre arriverà sugli schermi DAN DA DAN, in simulcast dal Giappone in tutto il mondo, esclusa l’Asia, con nuovi episodi ogni settimana.

L’adattamento anime sarà diretto da Fuga Yamashiro, già assistente alla regia in Keep Your Hands Off Eizouken! e Tatami Time Machine Blues. La sceneggiatura è scritta da Hiroshi Seko (Attack on Titan Final Season; JUJUTSU KAISEN).

Da Science SARU, lo studio di animazione che ha realizzato Keep Your Hands Off Eizouken!, DEVILMAN crybaby, Star Wars: Visions (episodi “T0-B1” e “Akakiri”) e il recente successo Scott Pilgrim Takes Off, arriva l’attesissimo adattamento anime del popolare manga scritto e illustrato da Yukinobu Tatsu. La serie manga ha attualmente oltre 370 milioni di visualizzazioni su “Shonen Jump Plus” di Shueisha e oltre 3,2 milioni di volumi stampati in circolazione.

Lo staff di produzione aggiuntivo comprende il design dei personaggi di Naoyuki Onda (PSYCHO-PASS – The Movie; MF Ghost); il design delle creature di Yoshimichi Kameda (Mob Psycho 100) e le musiche di Kensuke Ushio (Chainsaw Man; DEVILMAN crybaby, Heavenly Delusion).

Il cast vocale giapponese vede Shion Wakayama (Takina Inoue in Lycoris Recoil) nel ruolo di Momo; Natsuki Hanae (Tanjiro Kamado in Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba) nel ruolo di Okarun; Mayumi Tanaka (Monkey D. Luffy in One Piece) nel ruolo di Turbo-Nonna; e Kazuya Nakai (Roronoa Zoro in One Piece) nel ruolo dei Serpoiani.

La sinossi ufficiale

Questa è la storia di Momo, una liceale che proviene da una famiglia di medium, e del suo compagno di classe Okarun, un fanatico dell’occulto. Dopo che Momo ha salvato Okarun dal bullismo, i due iniziano a parlare. Tuttavia, tra loro nasce una discussione, poiché Momo crede nei fantasmi ma nega l’esistenza degli alieni, mentre Okarun crede negli alieni ma nega l’esistenza dei fantasmi.

Per dimostrare l’uno all’altro che ciò in cui credono è reale, Momo si reca in un ospedale abbandonato dove è stato avvistato un UFO e Okarun in un tunnel che si dice sia infestato. Con grande sorpresa, ognuno di loro si imbatte in attività paranormali sconvolgenti che trascendono l’umana comprensione. In

questi frangenti, Momo risveglia il suo potere nascosto e Okarun acquisisce il potere di una maledizione per superare questi nuovi pericoli! Inizia così anche il loro fatidico amore!!??

Inizia una storia di lotta dell’occulto ed adolescenza!

Crunchyroll pubblica la versione cartacea del manga in Francia e in Germania rispettivamente dal 2022 e dal 2023, come top seller. In Italia il manga è edito da J- POP Manga, etichetta di Edizioni BD.

Che ne pensate? Seguirete gli episodi di DAN DA DAN?

