Con l’inizio della stagione 3, su Fortnite è arrivato Darth Vader sia come avversario sia come elemento del battle pass.

Il team di Epic Games ha pubblicato un nuovo trailer (che potete vedere qui sopra) ricreando l’iconica scena di Rogue One.

Darth Vader può essere sconfitto e concederà la propria spada al giocatore, spada laser che potrà essere utilizzata per il resto della partita come arma letale contro gli avversari. Qui sotto un trailer che illustra l’evento dedicato a Star Wars.

Potete vedere Darth Vader in azione anche nell’ultimo episodio di Obi-Wan Kenobi, disponibile su Disney+ da questa mattina.

Oltre a Darth Vader, questa stagione di Fortnite accoglierà anche Indiana Jones e tanti nuovi personaggi originali. Di seguito la sinossi della stagione 3:

Nel capitolo 3 – stagione 3: “In Sintonia”, l’isola diventa un’enorme festa. rimbalza di qua e di là alle cascate di realtà, sfreccia in sella a varie creature, affronta l’attrazione stratosfera e divertiti con un nuovo arsenale. Scatta, arrampicati e semina distruzione sulla tua strada verso la vittoria reale, sia che tu preferisca poter costruire nella battaglia reale di Fortnite, o piuttosto combattere senza la possibilità di farlo in zero costruzioni di Fortnite.