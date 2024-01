Hulu ha condiviso il trailer della serie Death and Other Details, in arrivo il 16 gennaio sugli schermi americani.

Lo show ha come protagonisti Mandy Patinkin e Violett Beane e racconta le indagini su un omicidio avvenuto a bordo di una lussuosa nave da crociera.

Patinkin ha il ruolo del detective Rufus Cotweork, che aiuta la giovane Imogene Scott dopo che diventa la principale sospettata del crimine.

Tutti gli ospiti della crociera e i membri dell’equipaggio potrebbero essere colpevoli, e Imogene dovrà collaborare con Rufus, l’uomo che odia a causa di quanto accaduto nel loro passato, per dimostrare la propria innocenza.

Nel cast ci sono anche Lauren Patten, Rahul Kohli, Angela Zhou, Hugo Diego Garcia, Pardis Saremi e Linda Emond.

La serie è scritta e prodotta da Mike Weiss e Heidi Cole McAdams, coinvolti anche come showrunner di Death and other Details.

Tra i produttori c’è anche il regista Marc Webb.

Fonte: Comingsoon