Il 17 marzo debutterà su HBO Max la miniserie, tratta dal fumetto di DC Comics e Vertigo, di cui online è stato condiviso il. Nel video si vede la protagonista interpretata da Rosario Dawson intraprendere una missione pericolosa nella speranza di ritrovare il figlio.

Ava DuVernay ha diretto il pilot dello show ed è coinvolta come produttrice del progetto ambientato in un futuro non troppo distante. Una guerra civile ha reso Manhattan una zona demilitarizzata isolata dal resto del mondo dove Alma Ortega (Rosario Dawson) spera di ritrovare il figlio perduto durante l’evacuazione di New York. Parco Delgado (Benjamin Bratt) è invece il leader popolare e letale di una delle gang più potenti nella DMZ e vuole dominare il mondo, non fermandosi di fronte a nulla pur di ottenere ciò che vuole.

La serie affronterà le divisioni politiche e culturali della società americana mentre Alma affronterà gang, milizie, demagoghi e signori della guerra che controllano questa terra dimenticati di tutti, diventando inaspettatamente la fonte di speranza che tutti avevano perso.

