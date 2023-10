Paramount+ e WOW hanno condiviso il trailer della stagione 3 di Drag Race Italia, che sarà disponibile in esclusiva in Italia su Paramount+ e a livello globale – Italia esclusa – su WOW Presents Plus da venerdì 13 ottobre, e successivamente anche su Paramount+ in America Latina.

Nello show – che vedrà in giuria oltre a Priscilla, Chiara Francini Paola Iezzi e Paolo Camilli – le drag queen più agguerrite del Paese sono pronte a mettere alla prova il loro carisma, la loro unicità e il loro talento nella gara per essere incoronate “Italia’s Next Drag Superstar “.

Sono 13 le queen di questa nuova stagione di Drag Race Italia: Adriana Picasso, Amy Krania, Leila Yarn, Lighting Aurora, Lina Galore, Melissa Bianchini, Morgana Cosmica, La Prada, La Sheeva Silvana della Magliana, Sissy Lea, Sypario, Vezirja. Chi tra loro avrà più carisma, unicità e talento? Per conoscerle più da vicino, su Paramount+ sarà disponibile l’episodio “Meet The Queens”.

La terza stagione di Drag Race Italia è l’ultima versione internazionale del franchise di successo Drag Race in anteprima quest’anno, dopo Drag Race Mexico e Drag Race Brasil, che ha debuttato il 30 agosto ed è disponibile su Paramount+ e su MTV in Brasile e America Latina. Il titolo sarà anche presentato in anteprima su WOW Presents Plus in tutto il mondo.

I fan, inoltre, possono guardare in streaming Drag Race Germany su Paramount+ in Germania, Austria e Svizzera e a livello globale su WOW Presents Plus, in tutti gli altri paesi. Tutte le serie saranno prossimamente disponibili per lo streaming su Paramount+ anche negli Stati Uniti.

RuPaul’s Drag Race, il reality show più popolare della storia con 27 Emmy Awards, è prodotto da MTV Entertainment Studios e dalla media company World of Wonder Production, vincitrice di un Emmy Award. La nuova stagione della versione italiana sarà prodotta da Ballandi, con Fenton Bailey, Randy Barbato, Tom Campbell e RuPaul Charles come Produttori esecutivi per World of Wonder.

Che ne pensate del trailer della stagione 3 di Drag Race Italia? State attendendo i nuovi episodi?

Fonte: Comunicato stampa Paramount

