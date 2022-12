Sky ha pubblicato il primo teaser trailer di Un’estate fa, nuova serie tv Sky Original con protagonista Lino Guanciale.

Si tratta di un thriller su due linee temporali in cui Guanciale dovrà scoprire chi ha ucciso una sua fiamma adolescenziale, sparita misteriosamente nell’estate del 1990. Di seguito la sinossi ufficiale:

Lino Guanciale (La porta rossa, Il commissario Ricciardi, Sopravvissuti) interpreta Elio, un quarantenne dalla vita che sembra perfetta. Quando viene rinvenuto il corpo della ragazza di cui era innamorato da adolescente, Arianna, tornerà con la memoria a quell’estate del 1990, quando lei sparì misteriosamente durante una vacanza in campeggio che insieme stavano facendo con i loro amici e lui fu trovato in stato confusionale, senza alcun ricordo di ciò che era successo. Passato e presente si alterneranno in maniera sempre più serrata nella sua mente e in tutti gli otto episodi della serie, con Elio interpretato da Filippo Scotti (È stata la mano di Dio, Io e Spotty, 1994) nella linea temporale del 1990.

Nel cast, accanto a Lino Guanciale e Filippo Scotti, anche Claudia Pandolfi, Martina Gatti, Nicole Grimaudo, Antonia Fotaras, Tobia De Angelis, Alessio Piazza, Luca Vannuccini, Sofia Iacuitto, Anna Ferzetti, Paolo Pierobon, Alessio Praticò, Francesco Della Torre, Giovanni De Giorgi, Giovanni Buselli, Orlando Cinque, Giulio Tropea, Luciano Scarpa, Giulio Turbolente, Denis Fasolo, Ginevra Francesconi, Massimo De Santis.

La serie è stata diretta da Davide Marengo (Il Cacciatore, Boris 3) e Marta Savina (Summertime 2) e girata fra Roma e dintorni e la Puglia. Il progetto Sky Original, prodotto in collaborazione con Fabula Pictures, in otto episodi arriverà nel 2023 in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW.

La sceneggiatura è firmata da Valerio Cilio, Federico Favot, Michele Alberico e Massimo Bacchini. Autore della colonna sonora originale è Michele Braga.

