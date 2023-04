Zendaya è tornata a sorpresa sul palco del Coachella accanto a Labirinth, e ha cantato assieme a lui due canzoni della colonna sonora di Euphoria.

L’attrice è comparsa alla fine dell’esibizione di Labirinth e ha cantato All of Us, dalla prima stagione della serie, e I’m Tired, dalla seconda stagione.

Potete vedere un video qui sopra e un estratto ufficiale qui sotto:

L’attrice e cantante ha poi ringraziato i fan su instagram: “Grazie per avermi accolto nuovamente sul palco a braccia aperte. È passato tantissimo tempo, quindi lo apprezzo molto. […] Non ho mai sentito urlare così forte in tutta la mia vita, appena ho girato l’angolo non riuscivo più a sentire nulla. […] Non so cosa sia successo. Non so neanche come si sentisse, ma ho pensato semplicemente che mi sarei divertita”.

Labirinth ha composto e prodotto la colonna sonora di Euphoria, e ha collaborato con Zendaya nella realizzazione di diverse canzoni, inclusa Still Don’t Know My Name, candidata al premio Emmy. All of Us ha vinto l’Emmy.

