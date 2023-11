FX ha diffuso in rete un nuovo teaser trailer della stagione 5 di Fargo, in arrivo il prossimo 22 novembre in contemporanea con gli Stati Uniti.

Potete vedere il video nella parte superiore della pagina.

Acclamata per il suo stile eccentrico e il suo impareggiabile black humor, nonché per le sue atmosfere ispirate a quelle dell’omonimo film dei Fratelli Coen, FARGO è una delle serie cult per eccellenza. Candidata a ben 55 Emmy Awards®, vincitrice come miglior miniserie nel 2014 per poi ripetersi l’anno successivo ai Golden Globe Awards®, la serie antologica Sky Exclusive creata e prodotta – tra gli altri – dal pluripremiato Noah Hawley (Bones, Legion) torna con la quinta attesissima stagione in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW dal 22 novembre, in contemporanea con gli Stati Uniti, come annunciato dai teaser appena rilasciati.

Protagonisti del nuovo ciclo di episodi sono Juno Temple (Ted Lasso) e Jon Hamm (Mad Men), per una storia ambientata stavolta in Minnesota, nel 2019.

Dopo che una serie di eventi inaspettati fa finire Dorothy “Dot” Lyon (Juno Temple) nei guai con le autorità, questa apparentemente tipica casalinga del Midwest ripiomba improvvisamente in una vita che pensava di essersi lasciata alle spalle. Lo sceriffo del North Dakota Roy Tillman (Jon Hamm) sta infatti cercando Dot da molto tempo. Allevatore, predicatore e uomo di legge, Roy crede di essere al di sopra di chiunque e per dare la caccia a Dot si fa aiutare dal figlio Gator (Joe Keery), fedele ma incapace e da Ole Munch (Sam Spruell), un losco vagabondo dalle origini misteriose. Con i suoi segreti più profondi che iniziano a venire a galla, Dot tenta di proteggere la sua famiglia dal suo passato, dimostrando una volta per tutte perché non si dovrebbe mai provocare una Lyon.

Nel cast insieme a Juno Temple e Jon Hamm anche Joe Keery (Stranger Things), Sam Spruell (Legend), David Rysdahl (No Exit), Lamorne Morris (New Girl), Jennifer Jason Leigh (The Hateful Eight), Richa Moorjani, Lukas Gage, Jessica Pohly, Nick Gomez.

Il produttore esecutivo vincitore dei premi Peabody ed Emmy® Noah Hawley (showrunner/sceneggiatore/regista), e la sua società di produzione 26 Keys, guidano il team creativo dell’ultimo nuovissimo capitolo della pluripremiata crime story. Warren Littlefield (The Handmaid’s Tale, The Old Man), e la sua società di produzione The Littlefield Company sono produttori esecutivi insieme a Steve Stark, Kim Todd e Joel & Ethan Coen. Fargo è prodotta da MGM Television e FX Productions, con MGM Television che funge da studio principale e Amazon e MGM Studios Distribution che supervisionano la distribuzione internazionale.

