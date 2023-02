In Italia la prima stagione, composta da sei episodi, doveva andare in onda su Horror Channel ma si attende di sapere del suo destino dopo il distacco del canale da SKY

AMC ha condiviso un nuovo teaser dell’ultima stagione di Fear the Walking Dead, mentre sul set sono in corso le riprese dell’episodio finale.

Il direttore della fotografia David Morrison ha infatti pubblicato online un post che mostra degli scatti realizzati sul set a Savannah, Georgia.

Alla regia della puntata ci sarà il produttore esecutivo Michael E. Satrazemis, che aveva già lavorato dietro la macchina da presa con l’episodio The Grove, firmando poi le puntate No One’s Gone, The Door e Amina.

Nel teaser apparso online si vedono invece Morgan Jones (Lennie James) e Madison Clark (Kim Dickens) mentre raggiungono P.A.D.R.E., la comunità dove sperano di trovare e salvare Mo, la figlia di Morgan.

Madison aveva collaborato con il gruppo nella speranza di trovare i propri figli.

Nel video si sente poi una voce misteriosa che sostiene che P.A.D.R.E. riesca a far compiere ciò che vuole alle persone individuando quello a cui tengono e usare quelle informazioni per minacciarle.

Nel filmato appaiono inoltre anche Daniel Salazar (Rubén Blades) e June (Jenna Elfman), mentre Victor Strand (Colman Domingo) è assente.

Che ne pensate del teaser dell’ultima stagione di Fear the Walking Dead? State attendendo l’epilogo della storia?

Fonte: ComicBook